Як знизити рівень глюкози у крові за допомогою їжі

Заміна крохмаловмісних гарнірів, зокрема, картоплю та рис, сочевицею допоможе знизити на 20% "зацукровані" крові.

Про це заявили канадські науковці з Департаменту охорони здоров'я та науки про харчування і Департаменту сільського господарства і агропромисловості Канади Еллісон Дункан і Ден Рамдат, передає "Країна здоров'я".

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З їх слів, люди повинні замінити вживання картоплі і рису на бобові, оскільки у великій кількості крохмаловмісні гарніри сприяють розвитку толерантності до інсуліну, з чим пов'язаний підвищений вміст глюкози в крові.

Все це є передумовами до розвитку метаболічного синдрому, ожиріння і діабету.

Науковці рекомендують на гарнір споживати бобові, зокрема, сочевицю. Заміна половини порції рису сочевицею дозволяє знизити рівень глюкози у крові на 20%, заміна картоплі – на 30%.

Бобові можуть зменшувати хронічні захворювання, пов'язані з неправильним рівнем глюкози,

– підсумували науковці.

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