Як знизити рівень глюкози у крові за допомогою їжі
Заміна крохмаловмісних гарнірів, зокрема, картоплю та рис, сочевицею допоможе знизити на 20% "зацукровані" крові.
Про це заявили канадські науковці з Департаменту охорони здоров'я та науки про харчування і Департаменту сільського господарства і агропромисловості Канади Еллісон Дункан і Ден Рамдат, передає "Країна здоров'я".
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З їх слів, люди повинні замінити вживання картоплі і рису на бобові, оскільки у великій кількості крохмаловмісні гарніри сприяють розвитку толерантності до інсуліну, з чим пов'язаний підвищений вміст глюкози в крові.
Все це є передумовами до розвитку метаболічного синдрому, ожиріння і діабету.
Науковці рекомендують на гарнір споживати бобові, зокрема, сочевицю. Заміна половини порції рису сочевицею дозволяє знизити рівень глюкози у крові на 20%, заміна картоплі – на 30%.
Бобові можуть зменшувати хронічні захворювання, пов'язані з неправильним рівнем глюкози,
– підсумували науковці.
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