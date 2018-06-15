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Як знизити рівень глюкози у крові за допомогою їжі

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Як знизити рівень глюкози у крові
Як знизити рівень глюкози у крові / trinethra.com

Заміна крохмаловмісних гарнірів, зокрема, картоплю та рис, сочевицею допоможе знизити на 20% "зацукровані" крові.

Про це заявили канадські науковці з Департаменту охорони здоров'я та науки про харчування і Департаменту сільського господарства і агропромисловості Канади Еллісон Дункан і Ден Рамдат, передає "Країна здоров'я".

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З їх слів, люди повинні замінити вживання картоплі і рису на бобові, оскільки у великій кількості крохмаловмісні гарніри сприяють розвитку толерантності до інсуліну, з чим пов'язаний підвищений вміст глюкози в крові.

Все це є передумовами до розвитку метаболічного синдрому, ожиріння і діабету.

Науковці рекомендують на гарнір споживати бобові, зокрема, сочевицю. Заміна половини порції рису сочевицею дозволяє знизити рівень глюкози у крові на 20%, заміна картоплі – на 30%.

Бобові можуть зменшувати хронічні захворювання, пов'язані з неправильним рівнем глюкози,
– підсумували науковці.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здорове життя Здоров'я Лікування Діабет
Джерело: 24 Канал
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