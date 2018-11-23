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      Як знизити рівень холестерину у крові

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      Зменшення рівня холестерину
      Зменшення рівня холестерину / muare.vn

      Підвищений холестерин небезпечний, він викликає проблеми з серцем і судинами. Науковці назвали кілька простих порад, щоб зменшити його рівень.

      Про це повідомляє webmd.

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      Як правило, для зниження рівня холестерину медики призначають спеціальні препарати, які пригнічують синтез цієї речовини в печінці.

      Близько 80% холестерину (це приблизно 1 г в день) виробляється організмом, зокрема печінкою. Решту ми отримуємо з їжею.

      Але часто можна обійтися і без таблеток, досить трохи змінити спосіб життя. Ось 9 нескладних правил, які допоможуть вам контролювати холестерин — зменшувати "поганий" і збільшувати "хороший". Проконсультуйтеся зі своїм терапевтом і втілюйте в життя.

      Вживайте менше трансжирів

      Під забороною чіпси, гамбургери, інший фастфуд, а також магазинна випічка, включаючи торти і тістечка. Ці продукти містять трансжири, які підвищують рівень "поганого" холестерину і знижують рівень "хорошого".


      Трансжири збільшують рівень холестерину

      Позбудьтеся зайвої ваги

      Не обов’язково прагнути до параметрів супермоделі. Досить скинути 4-5 кілограм, щоб рівень холестерину впав на 8%. Продовжуйте худнути поки ваші аналізи не покажуть норму.

      Більше рухайтеся

      Досить виділити тренуванням всього 2,5 години на тиждень (наприклад, гуляти півгодини кожен будній день), щоб збільшити "хороший" холестерин і зменшити "поганий".

      Налягайте на овочі, фрукти і крупи

      Особливо на ті, які містять багато клітковини (грубих харчових волокон): вівсянку, яблука, чорнослив, боби. Клітковина дозволить вам довше відчувати себе ситим.

      Овочі і фрукти
      Овочі і фрукти допоможуть знизити рівень холестерину

      Їжте горіхи

      Будь-які: волоські, лісові, арахіс, кешью. Всі види горіхів містять речовини, які допомагають знизити рівень холестерину. Єдиний мінус такої дієти – вона дуже калорійна.

      Додайте спеції

      Достатньо вживати по половинці зубчику часнику кожен день, щоб холестерин знизився на 9%. Також не забувайте приправляти страви чорним перцем, куркумою, імбиром, коріандром і корицею.

      Киньте курити

      Відмова від куріння збільшує рівень "хорошого" холестерину на 5%.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове харчування Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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