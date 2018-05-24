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Як знизити ризик інсульту: 7 перевірених способів

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Інсульт: як знизити ризик захворювання
Інсульт: як знизити ризик захворювання / archeryinfo.info

Інсульт з’являється тоді, коли припиняється або значно послаблюється надходження крові до частини мозку, через недостатню кількість кисню клітини мозку починають помирати.

Цей стан потребує негайної медичної допомоги, пише Cosmo.

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Звести до мінімуму пошкодження мозку через інсульт може лише своєчасне виявлення.

7 способів, як знизити ризик інсульту

Кожній людині необхідно регулярно обстежуватися у лікарів, особливо якщо вона у групі ризику.

Щоб зменшити ризик розвитку інсульту, потрібно знизити кров’яний тиск. Варто зменшити вживання солі, а також продукти з високим вмістом холестерину. Натомість потрібно вживати більше овочів та фруктів.

Варто звертати увагу на свою вагу, тому необхідно час від часу зважуватися. Не варто забувати і про фізичні вправи.

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У людей, які страждають на цукровий діабет, вагомо збільшується ризик виникнення інсульту. Тому необхідно час від часу контролювати рівень цукру.

Щоб знизити ризик цього захворювання, потрібно менше вживати алкогольних напоїв. А от від куріння повністю відмовитися.

До слова, люди, які регулярно відвідують сауну, менш схильні до інсульту, ніж ті, хто ходить раз на тиждень або й менше.

Що таке інсульт? Це захворювання серцево-судинної системи, при якому порушується кровопостачання мозку. Ішемічний інсульт передбачає зниження або повне припинення кровотечі по церебральним артеріям.

Теги: Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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