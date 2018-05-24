Як знизити ризик інсульту: 7 перевірених способів

Інсульт з’являється тоді, коли припиняється або значно послаблюється надходження крові до частини мозку, через недостатню кількість кисню клітини мозку починають помирати.

Цей стан потребує негайної медичної допомоги, пише Cosmo.

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Звести до мінімуму пошкодження мозку через інсульт може лише своєчасне виявлення.

7 способів, як знизити ризик інсульту

Кожній людині необхідно регулярно обстежуватися у лікарів, особливо якщо вона у групі ризику.

Щоб зменшити ризик розвитку інсульту, потрібно знизити кров’яний тиск. Варто зменшити вживання солі, а також продукти з високим вмістом холестерину. Натомість потрібно вживати більше овочів та фруктів.

Варто звертати увагу на свою вагу, тому необхідно час від часу зважуватися. Не варто забувати і про фізичні вправи.

У людей, які страждають на цукровий діабет, вагомо збільшується ризик виникнення інсульту. Тому необхідно час від часу контролювати рівень цукру.

Щоб знизити ризик цього захворювання, потрібно менше вживати алкогольних напоїв. А от від куріння повністю відмовитися.

До слова, люди, які регулярно відвідують сауну, менш схильні до інсульту, ніж ті, хто ходить раз на тиждень або й менше.

Що таке інсульт? Це захворювання серцево-судинної системи, при якому порушується кровопостачання мозку. Ішемічний інсульт передбачає зниження або повне припинення кровотечі по церебральним артеріям.