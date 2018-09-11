Як знизити тиск та вберегтися від серцево-судинних хвороб: простий спосіб

Американські вчені Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл провели дослідження та встановили, що за 16 тижнів можна зменшити потребу в препаратах від високого тиску та знизити ризик серцево-судинних хвороб.

Про це повідомляється в прес-релізі на EurekAlert!.

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У дослідженні взяли участь 129 чоловіків і жінок з ожирінням або надлишковою вагою у віці від 40 до 80 років. У всіх добровольців був високий кров'яний тиск – 130-160 / 80-90 міліметрів ртутного стовпа, проте під час тестування пацієнти не приймали лікарські препарати. При цьому для 50% учасників приписали антигіпертензивні засоби.



У всіх добровольців був високий кров'яний тиск

Усіх учасників поділили на 3 групи: перша впродовж 16 тижнів змінила свій спосіб життя та режим харчування, друга група зосередилася на здоровій дієті, а третя – не змінювала ні способу життя, ні режиму харчування.

Науковці виявили, що до кінця експерименту добровольці в першій групі значно скинули вагу, систолічний кров'яний тиск знизився на 16 міліметрів ртутного стовпа, а діастолічний – на 10 міліметрів ртутного стовпа. У другій групі кров'яний тиск знизився на 11/8 міліметрів ртутного стовпа, а в третій групі – на 3/4 міліметра ртутного стовпа.

Після експерименту лише 15% людей з першої групи потребували вживати препарати, з другої – 23%, а у третій нічого не змінилося.

Висновок вчених такий: зміна способу життя впродовж 16 тижнів дозволяє знизити потребу у препаратах від тиску, ризики інсульту та інфаркту та продовжити життя.

Що таке антигіпертензивні засоби? Це препарати, що знижують артеріальний тиск. Їх також застосовують для лікування гіпертонічної хвороби.

До слова, пішки на роботу і назад, постійні щоденні прогулянки — це мінімум витраченого часу і найбільше користі для організму. Ходьба вважається одним з найбезпечніших видів фітнесу.

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