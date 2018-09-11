10:52
11 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Валя-півстакана породичалась із Инами. Пиня не зміг пройти розумну урну
Вєсті Кремля
21:46, 10 вересня
Вєсті.UA. Порошенко повернувся до класичної схеми обіцянок. Нарешті Ляшко пішов у консерваторію
Вєсті.UA
20:44, 10 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як знизити тиск та вберегтися від серцево-судинних хвороб: простий спосіб

489 Читать новость на русском
Як знизити тиск та вберегтися від серцево-судинних хвороб
Як знизити тиск та вберегтися від серцево-судинних хвороб / Фото з вільних джерел

Американські вчені Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл провели дослідження та встановили, що за 16 тижнів можна зменшити потребу в препаратах від високого тиску та знизити ризик серцево-судинних хвороб.

Про це повідомляється в прес-релізі на EurekAlert!.

Читайте також: Що впливає на довголіття: вчені здивували заявою

У дослідженні взяли участь 129 чоловіків і жінок з ожирінням або надлишковою вагою у віці від 40 до 80 років. У всіх добровольців був високий кров'яний тиск – 130-160 / 80-90 міліметрів ртутного стовпа, проте під час тестування пацієнти не приймали лікарські препарати. При цьому для 50% учасників приписали антигіпертензивні засоби.

У всіх добровольців був високий кров'яний тиск
У всіх добровольців був високий кров'яний тиск

Усіх учасників поділили на 3 групи: перша впродовж 16 тижнів змінила свій спосіб життя та режим харчування, друга група зосередилася на здоровій дієті, а третя – не змінювала ні способу життя, ні режиму харчування.

Науковці виявили, що до кінця експерименту добровольці в першій групі значно скинули вагу, систолічний кров'яний тиск знизився на 16 міліметрів ртутного стовпа, а діастолічний – на 10 міліметрів ртутного стовпа. У другій групі кров'яний тиск знизився на 11/8 міліметрів ртутного стовпа, а в третій групі – на 3/4 міліметра ртутного стовпа.

Після експерименту лише 15% людей з першої групи потребували вживати препарати, з другої – 23%, а у третій нічого не змінилося.

via GIPHY

Висновок вчених такий: зміна способу життя впродовж 16 тижнів дозволяє знизити потребу у препаратах від тиску, ризики інсульту та інфаркту та продовжити життя.

Що таке антигіпертензивні засоби? Це препарати, що знижують артеріальний тиск. Їх також застосовують для лікування гіпертонічної хвороби.

До слова, пішки на роботу і назад, постійні щоденні прогулянки — це мінімум витраченого часу і найбільше користі для організму. Ходьба вважається одним з найбезпечніших видів фітнесу.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Серцево-судинні захворювання Довголіття
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
сьогодні, 08:41 Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
Олексій Чибісов
"Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів та посилок: інфографіка
10 вересня, 15:48 "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів та посилок: інфографіка
Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
10 вересня, 23:00 Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
Іван Яковина
Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
10 вересня, 22:01 Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
Андрій Воропаєв
Чому зі Збройних Сил виштовхують льотчика, який допомагав під час війни
10 вересня, 21:00 Чому зі Збройних Сил виштовхують льотчика, який допомагав під час війни
Єгор Соболєв
5 потужних природних антибіотиків
4 жовтня 2016 , 10:58 12
Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
 23 жовтня 2016 , 17:08
Як витягнути кліща в домашніх умовах: популярний лайфхак
 3 травня , 17:42
Що робити, якщо вкусив павук: перша допомога
 15 серпня , 20:26
Екзема у немовлят: правила догляду і гігієни
 21 серпня , 18:58
Топ-5 противірусних препаратів від грипу та застуди
 сьогодні , 11:24
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук