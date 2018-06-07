13:38
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 7°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Як зняти стрес їжею: поради від дієтологів

774 Читать новость на русском
Як зняти стрес їжею
Як зняти стрес їжею / medfond.com

Іноді у людей з'являється бажання з’їсти щось шкідливе, щоб зняти стрес. Дієтологи розповіли, як зняти стрес їжею так, щоб вона завдала найменше шкоди організму і ви отримали бажаний ефект.

Що їсти, щоб зняти стрес

Під час стресу варто споживати продукти, які підтримують рівень цукру у крові та заряджають енергією. Одним з таких продуктів є грецький йогурт з цільного молока, передає Ukrhealth.

Читайте також: Як прискорити метаболізм вранці: 3 поради

Він забезпечить організм пробіотичними бактеріями, що добре вплине на роботу кишечника, який теж пов'язаний з емоційним і психічним здоров’ям.

via GIPHY

Солоні горіхи, мигдаль зі спеціями чи корицею або какао допоможуть зняти дратівливість. А сушений виноград, морозиво чи заморожений йогурт допоможуть відволіктись від проблем.

Горіхи в шоколаді – відмінний спосіб перемогти стрес. Такий же ефект матимуть хумус і квасоля. Оскільки фісташки в оболонці, під час споживання це сповільнює людину, надаючи заспокійливий ефект. Шпинат і капуста — також ідеальні продукти перемогти стрес.

Вівсянка з чорницею, ожиною чи насінням чіа допомагає збільшити виробництво серотоніну та підвищує настрій. Морква і горіхове масло допомагають позбутись занепокоєння.

via GIPHY

 

А от чого не можна категорично їсти під час стресу – вживати газовані напої, штучно забарвлені продукти, чипси та пакетовані соки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Лікування Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
сьогодні, 13:00 Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
Віталій Шабунін 164
Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
сьогодні, 12:00 Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
Наталія Лебідь 1177
Київ скоро очистять від маршруток
сьогодні, 08:40 Київ скоро очистять від маршруток
Ольга Бродська 3338
Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
сьогодні, 08:02 Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
3521
Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
6 червня, 22:04 Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
Максим Єфімов 438
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук