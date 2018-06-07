Як зняти стрес їжею: поради від дієтологів

Іноді у людей з'являється бажання з’їсти щось шкідливе, щоб зняти стрес. Дієтологи розповіли, як зняти стрес їжею так, щоб вона завдала найменше шкоди організму і ви отримали бажаний ефект.

Що їсти, щоб зняти стрес

Під час стресу варто споживати продукти, які підтримують рівень цукру у крові та заряджають енергією. Одним з таких продуктів є грецький йогурт з цільного молока, передає Ukrhealth.

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Він забезпечить організм пробіотичними бактеріями, що добре вплине на роботу кишечника, який теж пов'язаний з емоційним і психічним здоров’ям.

Солоні горіхи, мигдаль зі спеціями чи корицею або какао допоможуть зняти дратівливість. А сушений виноград, морозиво чи заморожений йогурт допоможуть відволіктись від проблем.

Горіхи в шоколаді – відмінний спосіб перемогти стрес. Такий же ефект матимуть хумус і квасоля. Оскільки фісташки в оболонці, під час споживання це сповільнює людину, надаючи заспокійливий ефект. Шпинат і капуста — також ідеальні продукти перемогти стрес.

Вівсянка з чорницею, ожиною чи насінням чіа допомагає збільшити виробництво серотоніну та підвищує настрій. Морква і горіхове масло допомагають позбутись занепокоєння.

А от чого не можна категорично їсти під час стресу – вживати газовані напої, штучно забарвлені продукти, чипси та пакетовані соки.

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