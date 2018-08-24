Як зріс товарообмін між Україною та США впродовж року: Порошенко назвав цифру

Результатом економічної співпраці України та Сполучених Штатів Америки стало зростання товарообігу на 70% впродовж одного року.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з радником президентом США з питань національної безпеки Джоном Болтоном у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

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Порошенко заявив, що Україна і США наразі працюють над розширенням економічної співпраці.

Економічна співпраця дозволяє вже сьогодні зробити певні підсумки. Наш товарообіг лише за цей короткий час, за трохи більше ніж рік, зріс на 70%. Жодна країна світу не демонструє такого зростання,

– повідомив президент України.

Він додав, що зростання товарообігу є результатом його домовленостей в Білому домі.

"Це є і американське вугілля на українських станціях, це є і американське ядерне паливо, це і інвестиції в будівництво заводу по ядерним сховищам. Це є і американські аграрні інвестиції", – наголосив Порошенко.