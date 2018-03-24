Як зробити ранкову каву смачнішою: три оригінальні рецепти

Смачна ранкова кава здатна пробудити і дати заряд на продуктивний день. Але звичайні напої можуть набриднути, тому ми зібрали три нестандартні рецепти кави.

Три оригінальні рецепти кави

Домашнє капучино

Заваріть каву у френч-пресі в таких пропорціях: 4 столові ложки кави на 330 мл води, настояти 4 хвилини і налити в чашку. Після цього у френч-пресі збийте гаряче молоко: налийте молоко до середини і швидкими рухами рухайте плунжер до утворення піни. Додайте до кави вспененное молоко.

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Що таке френч-прес?



Це пристрій для приготування меленої кави методом настоювання та віджимання.

Кавово-банановий смузі

Візьміть 1 банан, 1 чайну ложку меду, 1 чайну ложку какао, чашку свіжозвареної кави та чашка молока

Всі інгредієнти помістіть в блендер і збийте до однорідності.

Колд-брю

Ця кава подається холодною, хоч способи приготування можуть відрізнятися.

Помістіть мелену каву у френч-прес і залийте холодною водою. Закрийте кришкою і почекайте від 12 до 24 годин. Коли напій буде готовий, просто опустіть поршень френч-пресу.