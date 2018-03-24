10:43
24 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
2°C -13°C
  • неділя
    3°C -12°C
  • понеділок
    3°C -6°C
  • вівторок
    5°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Релігійна творчість РПЦ. Цікава орієнтація Жиріновського
Вєсті Кремля
22:46, 23 березня
Вєсті.UA. Саб-Зіро проти Порошенка. Допомога друзів високопосадовців
Вєсті.UA
21:14, 23 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Як зробити ранкову каву смачнішою: три оригінальні рецепти

635 Читать новость на русском
Кава
Кава / 1912pike.com

Смачна ранкова кава здатна пробудити і дати заряд на продуктивний день. Але звичайні напої можуть набриднути, тому ми зібрали три нестандартні рецепти кави.

Три оригінальні рецепти кави

Домашнє капучино

Заваріть каву у френч-пресі в таких пропорціях: 4 столові ложки кави на 330 мл води, настояти 4 хвилини і налити в чашку. Після цього у френч-пресі збийте гаряче молоко: налийте молоко до середини і швидкими рухами рухайте плунжер до утворення піни. Додайте до кави вспененное молоко.

Читайте також: 7 переконливих причин випити кави зранку

Що таке френч-прес?

Це пристрій для приготування меленої кави методом настоювання та віджимання.

Кавово-банановий смузі

Візьміть 1 банан, 1 чайну ложку меду, 1 чайну ложку какао, чашку свіжозвареної кави та чашка молока

Всі інгредієнти помістіть в блендер і збийте до однорідності.

Колд-брю

Ця кава подається холодною, хоч способи приготування можуть відрізнятися.

Помістіть мелену каву у френч-прес і залийте холодною водою. Закрийте кришкою і почекайте від 12 до 24 годин. Коли напій буде готовий, просто опустіть поршень френч-пресу.

Теги: Здорове харчування LifeStyle Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Година Землі: коли і чому ви маєте вимкнути світло
сьогодні, 10:12 Година Землі: коли і чому ви маєте вимкнути світло
Настя Сукач 3066
Перехід на літній час 2018: коли переводять годинники в Україні
сьогодні, 09:20 Перехід на літній час 2018: коли переводять годинники в Україні
35703
Они стремились создать в Луганске лучшую жизнь, но после
сьогодні, 08:17 Они стремились создать в Луганске лучшую жизнь, но после "службы" уезжают
Ольга Черненко 1642
Мегаміста: магніт для людей та грошей
23 березня, 21:58 Мегаміста: магніт для людей та грошей
Андрій Доценко 731
Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
23 березня, 19:00 Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
Іван Яковина 4557
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук