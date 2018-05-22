Як зробили весільну зачіску Меган Маркл за 15 хвилин

Перукар Джеймс Джонсон розповів, як відтворити весільну зачіску герцогині Сассекської Меган Маркл. За його словами, таку зачіску можна зробити за 15 хвилин.

Джонсон порадив робити усе вільно та швидко – це дасть кращий результат.

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Меган Маркл

Інструкція, як зробили весільну зачіску Меган Маркл:

1. Накрутіть волосся на середні локони.

2. Після цього відокремте два пасма від коренів до вух. Решту волосся зберіть у низький хвіст та скріпіть еластичною гумкою.

3. Затягніть хвіст, перекрутіть волосся та затягніть на себе.

4. Бічні пасма вільно опустіть назад і закріпіть зверху нижнього хвоста за допомогою еластичної гумки.

5. Вставте отриманий хвіст на перший, щоб створити подвійний хвіст, і закріпіть усе за допомогою гумки.

6. Переверніть хвіст на себе, перш ніж його закріпити.

7. Зафіксуйте зачіску шпильками. Чим швидше ви робите зачіску, тим кращий результат.

8. Щоб зачіска довше протрималася, використовуйте спрей сильної фіксації.

Нагадаємо, грандіозне весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбулося 19 травня у Віндзорському замку.