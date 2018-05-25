Як зробити бездоганний педикюр вдома: покрокова інструкція

Щоб мати гарний педикюр, не обов’язково йти у салон. Ви можете зробити це у домашніх умовах, опанувавши кілька простих кроків.

Майстри з педикюру розповіли Women's Health, як зробити цю процедуру дома.

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Крок 1. Зберіть свої інструменти

Вам потрібен арсенал інструментів, щоб зробити педикюр. Більшість з них можна знайти у вашій місцевій аптеці чи спеціалізованому магазині з товарами для краси.

Ось що вам потрібно для набору домашнього педикюру:

засіб для видалення кутикули

металева лопатка (пушер)

пемзова щіточка для стоп

пилочка-буфер та звичайна пилочка

роздільник для нігтів

апельсинові паличка

ножнички для нігтів

рідина для зняття лаку

ватяні кульки

лак-основа та лак-закріплювач

Крок 2. Позбудьтеся зайвого

Візьміть ніжний засіб для видалення лаку для нігтів та замочіть ватний диск. Потім протріть ним нігті, щоб видалити старі полірувальні матеріали, пилюку і інші забруднення.

Крок 3. Замочіть ноги

Заповніть ванну теплою водою і замочіть ноги приблизно на 15 хвилин. Щоб зробити цей процес більш приємним, додайте кілька крапель олії з чайного дерева та кілька ложок морської солі. Ви навіть можете кинути кілька скибочок лимона, що допомогти пом'якшити кутикули і мозолі.

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Крок 4. Прополіруйте стопи

Вийміть ноги з ванни, обережно висушіть їх і щіточкою з пемзою зніміть огрубілу шкіру. Пройдіться щіточкою назад і вперед по п'ятах, підошвах та боках ніг, щоб позбутися відмерлої шкіри.

Як зробити педикюр вдома

Крок 5. Зробіть форму нігтів

Використовуючи ножнички, підстрижіть нігті до бажаної довжини. Потім обережно зсуньте кутикулу по всій ширині нігтя.

Крок 6. Додайте олійку

Нанесіть на шкіру навколо нігтів натуральну олію для кутикули. Це допомагає запобігти пошкодженню кутикули.

Крок 7. Зволоження

Зробіть маску для ніг або нанесіть лосьйон, щоб зволожити шкіру.

Крок 8. Намалюйте нігті

Перед малюванням нігтів, використовуйте роздільник для пальців, щоб запобігти розмиванню лаку.

Акуратно покрийте нігті основою, а тоді лаком, його можна нанести у кілька шарів, якщо ви хочете насичений колір. Дочекайтеся поки лак повністю висохне.

Покрийте лак закріплювачем, який допоможе зберегти ваш педикюр.

Крок 9. Очистіть плями

Якщо ви помітили будь-які плями чи нерівності, приберіть їх використовуючи апельсинову паличку та засіб для зняття лаку.