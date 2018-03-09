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Як зробити експрес-макіяж: прості секрети

1555 Читать новость на русском
Як зробити експрес-макіяж
Як зробити експрес-макіяж / Фото з відкритих джерел

Якщо вранці ви спізнюєтеся на роботу і на повноцінний макіяж не залишається часу, то у вас є вибір: або піти ненафарбованою, або ж зробити експрес-макіяж.

Читайте далі п’ять порад, як зробити експрес-макіяж і мати свіжий та відпочилий вигляд.

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1. Замість тонального крему використовуйте зволожуючий крем з тонуючим ефектом або ВВ чи СС крем. Наносите його пальцями і рівномірно розподіліть по обличчю.

2. Для брів найкраще підійде спеціальна туш, аніж олівець. Кілька штрихів і брови підмальовані та вкладені.

3. Додайте трішки рум’яна. З ними ви матимете свіжіший вигляд, тільки не перестарайтеся.

4. Щоб підкреслити губи візьміть бальзам з легким відтінком або блиск для губ.

5. Для експрес-макіяжу нанесіть один шар туші.

Дивіться відео, як зробити макіяж за 5 хвилин:

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: 24 Канал
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