Як зробити експрес-макіяж: прості секрети
Якщо вранці ви спізнюєтеся на роботу і на повноцінний макіяж не залишається часу, то у вас є вибір: або піти ненафарбованою, або ж зробити експрес-макіяж.
Читайте далі п’ять порад, як зробити експрес-макіяж і мати свіжий та відпочилий вигляд.
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1. Замість тонального крему використовуйте зволожуючий крем з тонуючим ефектом або ВВ чи СС крем. Наносите його пальцями і рівномірно розподіліть по обличчю.
2. Для брів найкраще підійде спеціальна туш, аніж олівець. Кілька штрихів і брови підмальовані та вкладені.
3. Додайте трішки рум’яна. З ними ви матимете свіжіший вигляд, тільки не перестарайтеся.
4. Щоб підкреслити губи візьміть бальзам з легким відтінком або блиск для губ.
5. Для експрес-макіяжу нанесіть один шар туші.
Дивіться відео, як зробити макіяж за 5 хвилин:
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