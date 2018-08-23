Як зробити ідеальний макіяж губ: 10 секретів від візажиста

Кожного року ряди декоративної косметики поповнюються десятком нових текстур. Так, окрім класичної помади та бальзаму для губ сьогодні в магазинах можна знайти тінти, плівки, лаки, рідкі помади. Візажисти розповіли, як наносити цю косметику для чудового макіяжу губ.

Видання Аllure зібрало десять практичних порад, щоб зробити ваші губи ідеальними.

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1. Під час зволоження губ, нанесіть бальзам на лінію контуру і залиште його якомога довше, перш ніж наносити помаду.

2. Проведіть вертикальну риску олівцем по контуру нижньої губи. Олівець має бути в колір вашої помади, тоді губи будуть виглядати більш чуттєвими.

3. Якщо ви наносите рум'яна з яскравою помадою, то вибирайте рум'янець такого ж відтінку, що й ваша помада. Наносьте рум’яна пальцями, а не щіточкою.

4. Нанесіть матову рідку губну помаду, а тоді на неї нанесіть звичайну помаду. Використання схожих відтінків, створює власний красивий колір та текстуру.

5. Якщо ви хочете зробити ваші губи пухкими, використовуйте на кілька відтінків світлішу помаду в центрі верхньої та нижньої губи, ніж по краях.

6. Щоб зрозуміти, де закінчується їхня лінія губ – відкиньте голову назад, щоб ви могли вирівняти нижню губу, і ваші губи будуть виглядати повнішими.

7. Використовуйте вологий спонж або серветку, щоб прибрати надлишок продукту. Тоді помада чи блиск не розмажеться на шкірі навколо губ.

8. Матові помади лягають краще, коли наносити їх з футляра, а не пензликом.

9. Для трендового ефекту зацілованих губ, зробіть легке натискання уздовж губ, щоб пом'якшити макіяж.

10. Не варто припудрювати губи поверх помади, оскільки пудра може окислюватися, змінювати колір губ і підкреслювати зморшки.