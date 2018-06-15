Як зробити квартиру затишною: 7 простих кроків
Навіть дрібниці у декорі здатні перетворити ваш будинок чи квартиру в спокійне та затишне місце. Як це зробити – читайте далі.
1. Креативний килимок
Килимок перед вхідними дверима – одна з перших речей, які ми бачимо, коли заходимо у будинок. Тому варто приділити трішки більше часу для його вибору. Не стримуйте фантазію: ви можете обрати яскраві кольори чи килимки з особливих матеріалів на зразок гальки.
Читайте також: Як затишно облаштувати маленьку кухню: лайфхаки щодо інтер'єру: фото
Килимок
2. Зимовий сад
Обставте кімнати декоративними рослинами і ви помітите, як зміниться інтер’єр. Які саме рослини варто обрати – читайте більше у нашому матеріалі.
До слова, ними можна обставити не тільки кімнату і балкон, але і ванну – наприклад, поставити гілочки евкаліпту.
Кімнатні рослини
3. Декоративні подушки
Нові декоративні подушки – це бюджетний варіант освіжити оселю, але досить ефективний. Крім того, маленькі подушки є незамінним предмети для зони відпочинку.
Декоративні подушки
4. Природні матеріали
Можна додати затишку оселі, не витративши при цьому ні копійки, адже матеріали для дизайну оточують нас всюди: на вулиці, в парку, в лісі. Можна назбирати шишок і скласти їх в вазочку в коридорі. Або з моху зробити наповнювач для флораріуму.
5. Вітраж
Щоб у домі була приємна та тепла атмосфера, достатньо зробити шматочок вітражу у прольоті дверей або в кватирці на кухні.
Також дешевим варіантом буде сучасна вітражна плівка. Вона легко клеїться на скло і виглядає досить ефектно. А влітку вона ще й захистить від сонця.
Вітраж
6. Грифельна дошка
Грифельна дошка замінить милі записки від рідних на холодильнику. Дехто робить навіть цілі грифельні стіни.
Найкраще такі дошки поєднуються з інтер'єрами, де великий простір, наприклад, у лофті.
7. Придбайте крісло-гойдалку
У кріслі-гойдалці ви можете розслабитися та помріяти. Якщо у вашій квартирі мало місця, краще придбати великий і м'який пуф.
Крісло-гойдалка