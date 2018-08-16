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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як зробити макіяж на пляж: поради від моделі Джорджії Мей Джаггер

44 Читать новость на русском
Джорджія Мей Джаггер
Джорджія Мей Джаггер / Фото з Іnstagram

Знаменита модель Джорджія Мей Джаггер продемонструвала американському Vogue, як робить свій макіяж та доглядає за шкірою, коли збирається на пляж.

За словами дівчини, її головний принцип догляду – чим менше, тим краще. Перед тим, як провести день на пляжі, Мей Джаггер обов'язково зволожує шкіру і наносить сонцезахист.

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Модель обирає тональну основу у стику, підкручує та промальовує вії. Джорджія робить акцент на мерехтливих тінях та хайлайтері, щоб додати сяйва образу. Брови модель фіксує прозорим гелем та наносить рум’яна і бронзор.

Губи Мей Джаггер покриває помадою, яка злегка підкреслює їх натуральний колір.

Щоб зафіксувати макіяж, дівчина розбризкує на шкіру улюблений тонік для обличчя.

Дивіться відео, як зробити макіяж від Джорджії Мей Джаггер

 

Теги: LifeStyle Мода Макіяж
Джерело: 24 Канал
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