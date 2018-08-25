Як зробити макіяж в стилі "ангел" Victoria’s Secret: відеоурок Ельзи Госк

Відомі знаменитості часто показують своїм шанувальникам, як вони роблять щоденні макіяжі та доглядають за шкірою. Зірка білизняного бренду Victoria’s Secret поділилась власними секретами краси.

На її Instagram-сторінці з’явилась серія відеороликів, в яких шведська модель продемонструвала, якими косметичними засобами вона користується та як їй вдається виглядати "на всі сто".

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Для створення повсякденного б’юті-образу Ельза Госк використовує такі продукти як крем для обличчя, праймер, олівець для брів, тональний крем, тіні для контурингу обличчя, бронзер, тіні для повік, хайлайтер, туш, рідкі рум’яна для вилиць, олівець для губ та помада.

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 24 Сер 2018 р. о 4:54 PDT

Щодо секретів макіяжу Ельзи Госк, то вона рекомендує провести по контуру губ пензликом з тінями пастельного кольору, щоб візуально їх збільшити. Також модель радить підмальовувати хайлайтером не тільки верхівки вилиць, а й кутики під бровами, щоб зробити погляд дещо ефектнішим.