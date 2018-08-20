Як зробити натуральний макіяж: відео

Нюдовий макіяж лише підкреслює природну красу, а його особливість: сяюча шкіра в поєднанні з легким підкресленням губ і очей.

Як зробити натуральний макіяж

Тон

Перед макіяжем нанесіть зволожуючий крем. Зачекайте поки його вбере шкіра і приступайте до створення тону.

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Експерти радять не використовувати тональні основи з щільним покриттям. Оскільки крізь тон мають проглядати веснянки чи родимки, щоб макіяж справді виглядав натуральним. Якщо у вас є певні недоліки на шкірі, скористайтеся коректором чи консилером.

Сяйво

Нанесіть хайлайтер, який відбиватиме світло і надасть шкірі сяючий ефект. А як нанести хайлайтер, читайте за посиланням.

Очі

Нанесіть на повіку, яка нависає, трішки коричневих тіней, щоб зробити погляд виразніший. Також обирайте коричневу, а не чорну туш.

Губи

Не варто наносити на губи помаду, краще скористайтеся бальзамом з доглядом, який живить шкіру і покриває губи легким кольором.

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