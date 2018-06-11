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Як зробити найтрендовішу зачіску сезону: відео

471 Читать новость на русском
Найтрендовіша зачіска сезону
Найтрендовіша зачіска сезону / Фото із соцмереж

У моді простежується тенденція повторювання, відтак у колекції повертаються дизайнерські розробки 1990-их. Однак ретро-стиль простежується і в зачісках.

Дедалі частіше зірки обирають для публічних виходів та в буденному житті високий напівхвіст, додаючи трендовій зачісці популярності. І це абсолютно не викликає подиву, адже для того, щоб сплести волосся, достатньо кількох хвилин. 

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Варіантів для цієї зачіски багато. Можна зробити класичну "мальвінку", додавши волоссям об'єму завдяки локонам. багато модниць замість хвоста збирають волосся у пучок, що виглядає стильно та ефектно. Інші ж залишають пасма волосся незібраними: така "не ідеальна" зачіска поєднується з речами в стилі casual. 

Як заплести найтрендовішу зачіску сезону (дивіться відео уроку блогера):

 

Зірки переконані, що така проста та водночас стильна зачіска пасує до будь-якого образу. Тому і американські, і українські красуні сміливо позують перед камерами, заплівши високий напівхвіст. 

 

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

Теги: Стиль і мода LifeStyle Поради
Джерело: 24 Канал
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