Як зробити найтрендовішу зачіску сезону: відео

У моді простежується тенденція повторювання, відтак у колекції повертаються дизайнерські розробки 1990-их. Однак ретро-стиль простежується і в зачісках.

Дедалі частіше зірки обирають для публічних виходів та в буденному житті високий напівхвіст, додаючи трендовій зачісці популярності. І це абсолютно не викликає подиву, адже для того, щоб сплести волосся, достатньо кількох хвилин.

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Варіантів для цієї зачіски багато. Можна зробити класичну "мальвінку", додавши волоссям об'єму завдяки локонам. багато модниць замість хвоста збирають волосся у пучок, що виглядає стильно та ефектно. Інші ж залишають пасма волосся незібраними: така "не ідеальна" зачіска поєднується з речами в стилі casual.

Як заплести найтрендовішу зачіску сезону (дивіться відео уроку блогера):

Зірки переконані, що така проста та водночас стильна зачіска пасує до будь-якого образу. Тому і американські, і українські красуні сміливо позують перед камерами, заплівши високий напівхвіст.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 11 Тра 2018 р. о 8:52 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 17 Тра 2018 р. о 2:50 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 1 Чер 2018 р. о 3:18 PDT

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 2 Кві 2018 р. о 2:57 PDT