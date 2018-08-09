Як зробити ранкову розминку: комплекс вправ від Аніти Луценко

Фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко показала мінімальний комплекс вправ, який потрібно робити щоранку, аби підтримувати тіло у тонусі.

Відео з ранковою зарядкою Аніта виклала в Instagram.

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Ранкова розминка від Аніти Луценко:

1. Лежачи на боці піднімаємо ногу, яка зверху. Живіт весь час підтягнутий. Піднімаємо ногу плавно і на видиху. Носок спрямований в підлогу, а п'ята в стелю. Повторюємо 20 раз.

2. Відразу міняємо ногу і працюємо над внутрішньою поверхнею стегна. Повторюємо 20 раз. Видих – ногу вгору.

3. Переверніться на інший бік і повторіть 1 і 2 вправи поспіль. Всього 3 таких підходи.