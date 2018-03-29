Як зробити стильні рвані джинси своїми руками: відео

Не обов’язково витрачати шалені гроші на стильні рвані джинси – їх можна зробити власноруч. І для цього вам знадобиться лише стара пара та ножиці.

Підготуйте необхідні матеріали

Виберіть старі джинси, які ви хочете оновити. Оберіть штани, які не дуже обтягують ноги, бо в іншому випадку є ризик, що стягнута шкіра буде вивалюватися крізь прорізи.

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Крейда або фломастер для розмітки майбутніх дірок.

Гострі ножиці або канцелярський ніж, щоб робити надрізи.

Пінцет і спиця, щоб витягати непотрібні нитки з тканини та робити бахрому по краях.

Пемза, наждачний папір і відбілювач, аби надати джинсам більш пошарпаний вигляд.

Дерев'яна обробна дошка або щільний картон. З ними буде зручніше затирати та вирізати дірки і не пошкодити нижню частину штанини.

Зробіть розмітку

Приміряйте джинси і намалюйте, де будуть розташовуватися діри і потертості.

Порада: не варто робити дірки занадто близько до поясу

Зробіть дірки

Для довгої дірки на коліні, зробіть один поперечний розріз канцелярським ножем, попередньо підклавши під тканину дошку.

Якщо ви хочете зробити дірки об’ємніші, доведеться не тільки різати, але і витягувати нитки.

Дивіться відео, як протерти джинси:

Тканина джинсів як сітка: білі горизонтальні нитки переплітаються з синіми вертикальними. У створенні стильних потертостей треба позбутися від останніх і не пошкодити перші.

Ножицями або канцелярським ножем зробіть кілька горизонтальних надрізів в кожної розміченій області так, щоб відстань між ними була 1-2 см.

Візьміть пінцет та витягніть вертикальні сині нитки, а також потріть потрібну ділянку пемзою.

Тоді злегка розпустіть краї за допомогою спиці або просто знову потріть їх пемзою.

Додайте останні штрихи

Виперіть та висушіть джинси як зазвичай. Якщо штани недостатньо протерті, обробіть потрібні ділянки ватним диском, змоченим в рідкому відбілювачі.

Потім засуньте в штанину дощечку або картонку і потріть тканину наждачним папером.

Дивіться відео, як протерти джинси: