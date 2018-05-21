Як зробити весільний макіяж як в Меган Маркл

Королівське весілля Меган Маркл та принца Гаррі обговорюватимуть ще не один тиждень. Однією з цікавих розмов стала тема макіяжу нареченої, яка відзначилась максимальною природністю і стриманістю, – в принципі, як і весільна сукня.

Незважаючи на чутки про те, що Меган Маркл не користувалась послугами візажиста в історичний день, б’юті-помічник у неї все ж був. Ним став давній друг і амбасадор бренду Dior Даніель Мартін, який і створив неймовірно ніжний макіяж герцогині Сассекської.

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І хоча список продуктів, за допомогою яких він створив весільний макіяж, поки невідомий, команда Dior поділилася списком засобів, які допоможуть зробити вам схожий образ. Для цього придбайте палетку для контурингу Dior Backstage Contour Palette, тональну основу Dior Backstage Face & Body Foundation, нейтральну палетку тіней, лайнер для повік Diorshow On Stage Liner, туш для вій Diorshow і бальзам для губ Dior Lip Glow.



Весільний макіяж Меган Маркл на весіллі 19 травня 2018 року

Головним ефектом в б’юті-образі дружини принца Гаррі стала "гола" шкіри, на якій ледь помітні веснянки Меган. Також зверніть увагу на легкий акцент на очах і губах, а також ледь помітний контуринг, який зробить ваше обличчя більш скульптурним.