Як зростатиме українська економіка в 2020 році: прогноз від Милованова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов прогнозує, що у 2020 році економіка України зросте до 3,7%, хоча не виключено, що і до 4,8%. Раніше ж в уряді передбачали, що зростання відбудеться на 3,3%.

Під час брифінгу міністр розповів, що і очолюване ним відомство, і Національний банк у своїх прогнозах на 2020 рік передбачають, що зростання внутрішнього валового продукту України становитиме від 3,5% до 3,7%.

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"Ми свій прогноз подаємо на Кабмін найближчим часом, і його буде опубліковано після того, як Кабмін його ухвалить. Національний банк також свій прогноз готує та вносить відповідні зміни", – зазначив Милованов.

За його словами, має бути щонайменше чотири прогнози щодо зростання економіки України – окрім прогнозів від НБУ та Мінекономіки, ще має бути прогноз зростання від Світового банку та від МВФ.

Прогноз зростання Світового банку збігається з прогнозом Міністерства економіки – 3,7%. Прогноз МВФ буде схожим за показниками, хоча не виключено трохи менший показник,

– каже посадовець.

Міністр додав, що новий макроекономічний прогноз Кабмін має затвердити на своєму засіданні цього або на наступного тижня. Він нагадав, що на початку жовтня Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України до 3,7%. Водночас Милованов висловив упевненість, що Міжнародний валютний фонд також оновить свій прогноз зі зростання економіки України до 3% та підвищить його приблизно до цього ж рівня.

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З нашої точки зору, 3,7% – це консервативний сценарій. Якщо буде більше зовнішніх і внутрішніх інвестицій і фінансова система України почне кредитувати активно реальний сектор, а це залежить від бізнес-клімату. Якщо бізнес-клімат продовжуватиме поліпшуватись, інвестиції зростатимуть, то економічне зростання може бути вищим,

– констатував очільник Мінекономіки.

Водночас Милованов підкреслив, що оптимістичний сценарій – це зростання на 4,8%. Різниця в реалізації цих сценаріїв базується на обсязі залучених у 2020 році інвестицій.

Раніше український прем'єр Олексій Гончарук наголошував, що чинний уряд поставив собі за мету домогтися зростання ВВП на 40% за п'ять років: на 5% – в 2020 році, по 7% – в наступні чотири роки.

До слова, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства також поліпшило прогноз інфляції з 6% до 5,5% на кінець 2020 року. Крім того, середньорічний курс на 2020 рік закладено на рівні 28,2 гривень за долар.