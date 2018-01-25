Як зростатимуть пенсії українців: пояснення

В цьому році індексація пенсій не передбачена, а вже починаючи з наступного року, діятиме нова формула підвищення виплат.

Про це пише Realist.

Експерти пояснили, що до реформи пенсію підвищували як мінімум на рівень інфляції. Після реформи сума надбавки розділиться на дві складові: 50% від інфляції та плюс 50% від зростання середньої зарплати за три останні роки.

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При цьому відсоток від зростання зарплати будуть закладати в формулу розрахунку пенсії. Фактично це означає, що у всіх українців пенсії будуть рости по-різному.

Якщо ж дефіцит Пенсійного фонду вдасться ліквідувати, то пенсії підвищуватимуть на 100% від середнього за три роки зростання зарплат.