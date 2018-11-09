Як зрозуміти, чи дитина не голодна

Діти, так само як і дорослі, використовують їжу не лише для насичення організму, а й для пригнічення певних емоцій.

Про це пише портал 4mama.

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Та якщо дитина з’їла 3 збалансовані страви та один перекус і продовжує стверджувати, що вона голодна, може існувати інші причини, окрім голоду.

Тому, щоб визначити, чи не головна дитина, потрібно відповісти на ці питання.

1. Чи є у дитини такі емоції під час того, як дитина просить їсти:

• нудьга;

• депресія;

• стрес;

• фрустрація;

• ненадійність;

• самотність;

• втома;

• образа;

• гнів;

• щастя.



Які емоції є у дитини, коли вона просить додаткову порцію їжі

2. Чи дитина їсть в різний час, крім звичайного прийому їжі і перекусів? Ваша дитина жує при кожній нагоді?

3. Чи за допомогою їжі ви винагороджуєте дитину?

4. Коли ваша дитина все робить правильно, говорите ви йому про це? Такі слова допоможуть підвищити самооцінку дитини.

5. Як ви розмовляєте з вашою дитиною? В основному яким тоном? Проаналізуйте свою поведінку.



Як ви розмовляєте з вашою дитиною

Після того, як Ви відповіли на питання і визначили, що дитина, ймовірно, їсть від нудьги, то батькам потрібно перемикнути увагу.

Прогулянки з собакою;

Зустріч з друзями;

Гра в бадмінтон;

Поїздка в парк;

Урок малювання;

Танці;

Повітряний змій.



Оберіть з дитиною заняття, що принесе їй задоволення

Коли дитина обирає нездоровий перекус, поговоріть із нею, поясність, що це шкодить здоров’ю.

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