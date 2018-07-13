Як зрозуміти, чи платять вам нормальну зарплату, – коментар економіста

Доцент Київської школи економіки, консультант Світового банку та Міжнародної організації праці Ольга Купець пояснила, як зрозуміти, чи платять вам належну заробітну плату.

Про це вона розповіла в інтерв’ю 24 каналу.

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За її словами, розуміння того, чи відповідає заробітна плата, знанням, навичкам і рівню освіти людини залежить насамперед від власної оцінки працівника: чи вистачає йому поточної зарплатні на те, аби задовольнити свої потреби.

"Важливо також вивчати ситуацію на ринку праці. Можна запитувати у колег, скільки отримують вони і які при цьому умови праці. Можна подивитись в інтернеті, які зараз пропонують зарплати у вакансіях за подібною професією/посадою. Держстат подає статистику по середніх зарплатах в Україні за професіями у 2012 та 2016 рр. Потім можна співставити середній рівень зарплати на ринку праці і з тим, що хотіли б отримувати, взяти до уваги продуктивні характеристики працівника – освіту, досвід роботи та продуктивність праці, і потім зробити висновок, чи відповідає пропонована зарплата тому рівню, на який цей працівник заслуговує", – сказала Купець.

Вона додала, що узагальненого показника адекватної заробітної плати в економіці не існує. Але є поняття резервної зарплати. Це та мінімальна заробітна плата, за яку людина погодиться працювати. Кожна людина для себе виставляє такий мінімум, коли виходить на пошуки роботи. Якщо роботодавець пропонує суму, меншу за цей мінімум, людина просто не буде розглядати таку вакансію.

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