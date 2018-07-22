09:32
22 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
  • вівторок
    25°C 19°C
  • середа
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Діти

Як зрозуміти, чи потрібна вам дитина: відповідь у коміксах

303 Читать новость на русском
Як зрозуміти, хочу дитину чи ні
Як зрозуміти, хочу дитину чи ні / Unsplash

Народження дитини це той крок, який не варто робити з гаряча. Втім і зрозуміти, чи потрібний новий член сім’ї іноді не просто.

Видання "УП.Життя" опублікувало комікси коміка та письменниці Сари Купер, які допоможуть зрозуміти, чи варто подумати про дитину.

Читайте також: Науковці з’ясували, з якого віку ми запам’ятовуємо

"Усі найважливіші рішення у житті потрібно приймати зважено. Та іноді опиняєшся на роздоріжжі, коли аж занадто важко зрозуміти, чого прагнеш і що тобі потрібно: чи то в бінго пограти, чи то мати дитину", – мовиться в описі до коміксів.

Ось сигнали про те, що тобі поки що не потрібна дитина:

Теги: Діти LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Державне бюро розслідування: новий ефективний орган чи відстійник старих дискредитованих кадрів
сьогодні, 09:00 Державне бюро розслідування: новий ефективний орган чи відстійник старих дискредитованих кадрів
Мустафа Найєм 70
День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
сьогодні, 08:39 День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
Ольга Черненко 331
Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
21 липня, 22:01 Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
Книги для гурманів 924
13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
21 липня, 19:01 13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
Блог Медіа 1765
Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
21 липня, 17:00 Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
Олександра Устінова 1090
Вперше в історії чоловік, який став жінкою, вигодовує дитину грудним молоком
 6 червня , 14:18
Комаровський назвав топ-7 корисних каш для дитини
 14 червня , 09:27
З якого віку та які ягоди можна давати малюкам
 3 червня , 13:29
Як допомогти малюку швидше заговорити: ефективний метод
 11 червня , 14:29
Як відлучити дитину від грудного вигодовування
 7 червня , 19:23
Чи безпечний "лизун" для дітей: склад популярної іграшки
 сьогодні , 14:35
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук