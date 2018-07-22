Як зрозуміти, чи потрібна вам дитина: відповідь у коміксах
Народження дитини це той крок, який не варто робити з гаряча. Втім і зрозуміти, чи потрібний новий член сім’ї іноді не просто.
Видання "УП.Життя" опублікувало комікси коміка та письменниці Сари Купер, які допоможуть зрозуміти, чи варто подумати про дитину.
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"Усі найважливіші рішення у житті потрібно приймати зважено. Та іноді опиняєшся на роздоріжжі, коли аж занадто важко зрозуміти, чого прагнеш і що тобі потрібно: чи то в бінго пограти, чи то мати дитину", – мовиться в описі до коміксів.
Ось сигнали про те, що тобі поки що не потрібна дитина:
Джерело: 24 Канал
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