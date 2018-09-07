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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як зрозуміти, чи ви готові до сексуального життя

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Чи ви готові до сексуального життя
Чи ви готові до сексуального життя / dominicocubano.com

Часто підлітки вступають в інтимні відносини, не бувши до цього готовим. Для цього необхідна мінімальна підготовка та розуміння наслідків.

Секс-педагог Юлія Ярмоленко пояснила, як зрозуміти, чи ви готові до сексуальних відносин, йдеться у дописі у Facebook.

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За її словами, підлітки майже на кожній лекції з сексуальної грамотності ставлять питання щодо готовності. Саме тому педагог рекомендує відповісти на ці питання перш, ніж вступати і інтимні зв’язки.

1. Я дійсно хочу займатися сексом?

2. Чи знаю я про можливі наслідки?

3. Чи готовий (-а) я нести відповідальність за захворювання і небажану вагітність, які можуть трапитися після сексу?

4. Погоджуюся я на секс за власним бажанням або мною маніпулюють, примушують?

5. Чи є у мене презервативи, чи вмію я ними користуватися?

Питання, що визначать, чи готові ви до сексу
Питання, що визначать, чи готові ви до сексу

6. Що станеться після того, як я займуся сексом з цією людиною?

7. Чи можу я проявляти свою сексуальність без сексу?

8. Як я себе відчуваю, перебуваючи поруч з цією людиною?

9. Ця людина добра і турботлива?

10. Ця людина поважає мене і мою думку?

Чи ви готові до інтимного життя
Чи ви готові до інтимного життя

11. Чи ми говорили про те, що для нас значить займатися сексом?

12. Чи ми говорили про використання презервативів, щоб запобігти інфекції й небажаній вагітності?

13. Чи будемо ми залишатися разом, навіть якщо один з нас не хоче займатися сексом?

14. Погоджуюся я на секс тільки для того, щоб потішити свого партнера?

Ці питання підходять не лише для підлітків, а й для дорослих людей. Якщо останнім складно говорити про секс – то це може бути ознакою того, що ви неготові до інтимних стосунків.

Перш, ніж вступати в сексуальні зв'язки, підготуйтеся до цього
Перш, ніж вступати в сексуальні зв'язки, підготуйтеся до цього

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Психологія Здоров'я Секс
Джерело: 24 Канал
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