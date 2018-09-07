Як зрозуміти, чи ви готові до сексуального життя
Часто підлітки вступають в інтимні відносини, не бувши до цього готовим. Для цього необхідна мінімальна підготовка та розуміння наслідків.
Секс-педагог Юлія Ярмоленко пояснила, як зрозуміти, чи ви готові до сексуальних відносин, йдеться у дописі у Facebook.
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За її словами, підлітки майже на кожній лекції з сексуальної грамотності ставлять питання щодо готовності. Саме тому педагог рекомендує відповісти на ці питання перш, ніж вступати і інтимні зв’язки.
1. Я дійсно хочу займатися сексом?
2. Чи знаю я про можливі наслідки?
3. Чи готовий (-а) я нести відповідальність за захворювання і небажану вагітність, які можуть трапитися після сексу?
4. Погоджуюся я на секс за власним бажанням або мною маніпулюють, примушують?
5. Чи є у мене презервативи, чи вмію я ними користуватися?
Питання, що визначать, чи готові ви до сексу
6. Що станеться після того, як я займуся сексом з цією людиною?
7. Чи можу я проявляти свою сексуальність без сексу?
8. Як я себе відчуваю, перебуваючи поруч з цією людиною?
9. Ця людина добра і турботлива?
10. Ця людина поважає мене і мою думку?
Чи ви готові до інтимного життя
11. Чи ми говорили про те, що для нас значить займатися сексом?
12. Чи ми говорили про використання презервативів, щоб запобігти інфекції й небажаній вагітності?
13. Чи будемо ми залишатися разом, навіть якщо один з нас не хоче займатися сексом?
14. Погоджуюся я на секс тільки для того, щоб потішити свого партнера?
Ці питання підходять не лише для підлітків, а й для дорослих людей. Якщо останнім складно говорити про секс – то це може бути ознакою того, що ви неготові до інтимних стосунків.
Перш, ніж вступати в сексуальні зв'язки, підготуйтеся до цього
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