Як зрозуміти, чи ви готові до сексуального життя

Часто підлітки вступають в інтимні відносини, не бувши до цього готовим. Для цього необхідна мінімальна підготовка та розуміння наслідків.

Секс-педагог Юлія Ярмоленко пояснила, як зрозуміти, чи ви готові до сексуальних відносин, йдеться у дописі у Facebook.

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За її словами, підлітки майже на кожній лекції з сексуальної грамотності ставлять питання щодо готовності. Саме тому педагог рекомендує відповісти на ці питання перш, ніж вступати і інтимні зв’язки.

1. Я дійсно хочу займатися сексом?

2. Чи знаю я про можливі наслідки?

3. Чи готовий (-а) я нести відповідальність за захворювання і небажану вагітність, які можуть трапитися після сексу?

4. Погоджуюся я на секс за власним бажанням або мною маніпулюють, примушують?

5. Чи є у мене презервативи, чи вмію я ними користуватися?



Питання, що визначать, чи готові ви до сексу

6. Що станеться після того, як я займуся сексом з цією людиною?

7. Чи можу я проявляти свою сексуальність без сексу?

8. Як я себе відчуваю, перебуваючи поруч з цією людиною?

9. Ця людина добра і турботлива?

10. Ця людина поважає мене і мою думку?



Чи ви готові до інтимного життя

11. Чи ми говорили про те, що для нас значить займатися сексом?

12. Чи ми говорили про використання презервативів, щоб запобігти інфекції й небажаній вагітності?

13. Чи будемо ми залишатися разом, навіть якщо один з нас не хоче займатися сексом?

14. Погоджуюся я на секс тільки для того, щоб потішити свого партнера?

Ці питання підходять не лише для підлітків, а й для дорослих людей. Якщо останнім складно говорити про секс – то це може бути ознакою того, що ви неготові до інтимних стосунків.



Перш, ніж вступати в сексуальні зв'язки, підготуйтеся до цього