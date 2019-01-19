Як зрозуміти, що ти алкоголік

Звичайного п'яницю відділяє прірва від гультяя, який починає ранок з пляшки, а до обіду валяється під парканом. Але їх проблему називають одним словом – алкоголізм. Функціональні алкоголіки ходять на роботу і ведуть соціальне життя – помітити їхню погану звичку дуже непросто.

Про це пише The Independent.

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Чотири ранніх симптому функціонального алкоголізму британські наркологи зашифрували в абревіатурі CAGE ("клітка"), утвореної за першими літерами слів cutting down ("деградація"), annoyance ("роздратування"), guilt ("провина") і eye-opener ("ковток зранку").

І ось питання для самоперевірки:

C: ви замислювалися, що слід було б пити менше?

A: вас дратують люди, які чіпляються до кількості випитого?

G: вам бувало соромно за пияцтво або за вчинки в п'яному вигляді?

E: чи хочеться вам вранці похмелитися?



Функціональні алкоголіки приховують свою проблему

Експерт видання, доктор Мохіодді, стверджує, що якщо хоча б на кілька питань ви відповіли ствердно, у вас є привід задуматися. За словами лікаря, понад третину його пацієнтів не вписуються в стереотип про алкоголіків: займають керівні пости, працюють в бізнесі або медіа і тим не менше зловживають спиртним, а їх оточення це заохочує.

Келих пива, келих вина або шот міцного алкоголю – максимум, який можна собі дозволити, за словами доктора. Більше, особливо якщо між напоями не минуло й години, – перебір.

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