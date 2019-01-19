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      Як зрозуміти, що ти алкоголік

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      Як зрозуміти, що в тебе проблеми з алкоголем
      Як зрозуміти, що в тебе проблеми з алкоголем / pixabay.com

      Звичайного п'яницю відділяє прірва від гультяя, який починає ранок з пляшки, а до обіду валяється під парканом. Але їх проблему називають одним словом – алкоголізм. Функціональні алкоголіки ходять на роботу і ведуть соціальне життя – помітити їхню погану звичку дуже непросто.

      Про це пише The Independent.

      Читайте також: Які види алкоголю є найшкідливішими

      Чотири ранніх симптому функціонального алкоголізму британські наркологи зашифрували в абревіатурі CAGE ("клітка"), утвореної за першими літерами слів cutting down ("деградація"), annoyance ("роздратування"), guilt ("провина") і eye-opener ("ковток зранку").

      І ось питання для самоперевірки:

      C: ви замислювалися, що слід було б пити менше?

      A: вас дратують люди, які чіпляються до кількості випитого?

      G: вам бувало соромно за пияцтво або за вчинки в п'яному вигляді?

      E: чи хочеться вам вранці похмелитися?

      Алкоголізм
      Функціональні алкоголіки приховують свою проблему

      Експерт видання, доктор Мохіодді, стверджує, що якщо хоча б на кілька питань ви відповіли ствердно, у вас є привід задуматися. За словами лікаря, понад третину його пацієнтів не вписуються в стереотип про алкоголіків: займають керівні пости, працюють в бізнесі або медіа і тим не менше зловживають спиртним, а їх оточення це заохочує.

      Келих пива, келих вина або шот міцного алкоголю – максимум, який можна собі дозволити, за словами доктора. Більше, особливо якщо між напоями не минуло й години, – перебір.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
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