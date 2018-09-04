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Як зупинити будівництво "Північного потоку-2": посол озвучив два способи

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Назвали два способи, як зупинити "Північний потік-2"
Назвали два способи, як зупинити "Північний потік-2" / Фото з відкритих джерел

Зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", який у липні почали прокладати з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України, можна лише двома способами – завдяки рішенню на рівні ЄС або санкціям США.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю "Європейській правді".

Читайте також: Як "Північний потік-2" впливає на Європу і Україну: жорстка заява США

За його словами, шанси ухвалити відповідне рішення на рівні Євросоюзу є "невисокими", проте більш реалістичним є запровадження американських санкцій.

Другий шлях – це "булава" американських санкцій проти німецьких компаній, залучених до проекту. За моїми оцінками, запровадження цих санкцій є дуже реалістичною перспективою, та це має для нас серйозні ризики, про які мало хто замислюється,
– наголосив Мельник.

Дипломат підкреслив, що санкції США можуть викликати зворотню реакцію у ЄС стосовно санкційної політики і розмиття інструменту санкцій як такого.

"А санкції для нас, як ви розумієте, це альфа і омега, це все, навколо чого будується взаємодія із союзниками стосовно Росії", – додав посол.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Як розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник єдиним питанням, з якого в України та Німеччини є розбіжності, це реалізація російським монополістом "Газпромом" проекту "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини політики Новини Росії Євросоюз Північний потік-2 Санкції Новини США
Джерело: 24 Канал
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