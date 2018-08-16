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Як зупинити кровотечу з носа

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Як зупинити кровотечу з носа
Як зупинити кровотечу з носа / vivermaisemelhor.sapo.pt

Часто люди зіштовхуються з таким явищем як кровотеча з носа, іноді вона може бути рясною, іноді ні. Навіть незначна кровотеча потребує зупинки.

Незначну кровотечу можна зупинити вдома, а от при рясній необхідно звертатися по допомогу до лікаря, пише Ukrhealth.

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Для зупинки кровотечі необхідно взяти марлевий тампон, попередньо змочіть його у перекисі водню. Також візьміть холодний компрес, до прикладу, лід або змочена в холодній воді тканина.

Використовуйте марлеві тампони
Використовуйте марлеві тампони

Сядьте в зручній позі та нахиліть голову вниз злегка. У жодному разі не потрібно закидати голову назад та висякувати носа.

Після цього вкладіть у носові пазухи тампони та прикладіть холодний компрес. У такому положенні пробудьте до 5 хвилин. Якщо за цей час кров не вдалося зупинити, то потрібно викликати лікаря.

Якщо кровотеча виникла надворі, то можна використати носову хустинку чи інші підручні засоби. Сядьте та затисніть крила носа пальцями впродовж двох хвилин. Якщо ж кров не зупинилася, то потрібно звернутися до травмпункту.

Затисніть крила носа
Затисніть крила носа

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Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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