Як зупинити Росію: світові експерти поділилися досвідом з Україною

Можливість піднімати рівень економіки, освіти та соціального захисту народу з'являється лише у спокійних і мирних умовах. Тому українські політики і експерти посилено шукають шляхи відновлення стабільності на українській землі, яка вже шостий рік дає відсіч гібридній агресії Росії.

Одним із найбільш професійних за рівнем дискусії та експертним представництвом є Львівський Безпековий Форум. "Росія в Європі: старі помилки чи нові виклики" – саме такою була його тема у 2019 році.

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Професор Лондонського королівського коледжу Лоуренс Фрідман – одна з найвизначніших зірок у експертному сузір'ї форуму. Адже є одним з впливових дослідників воєнних конфліктів, геополітики та стратегії.



Лоуренс Фрідман

До його думки прислухаються у багатьох високих кабінетах, приймаючи стратегічні рішення. Тому питання євроатлантичної єдності, на яке звернув увагу професор, має стати пріоритетом для Альянсу.

Безпекові дебати у Європі тепер відбуваються зі значним фокусом на Росію. Вже немає ілюзій про те, що після закінчення "холодної війни" не з'явиться інша загроза,

– зазначив він.

Й додав, що сьогодні відмінності між країнами-членами НАТО – великі як ніколи. І дуже важливо втриматися разом, щоб зберегти Альянс, який вибудовувався десятками років.

Виступ Такана Ілдема, помічника Генсека НАТО з публічної дипломатії, став однією з найцікавіших подій форуму, проявом солідарності з Україною та визнанням її внеску у глобальну безпеку.



Помічник Генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії Такан Ілдем

Росія докладає чимало зусиль, щоб зламати євроатлантичну солідарність. Долучаючи до цього весь свій гібридний арсенал по створенню фейків та псевдореальності. Але НАТО знаходить антидоти від цієї отрути.

Побороти пропаганду іншою пропагандою – не вихід. Нашою метою має стати знищення фейкових новин правдою,

– пояснив Ілдем.

Крім цього, помічник Генсека НАТО наголосив, що незалежна і суверенна Україна має визначальну роль для євроатлантичної безпеки. Адже попри серйозні загрози вдома, Україна продовжує підтримувати місії НАТО у всьому світі. Всі її зусилля дуже цінуються кожним членом Альянсу. Союзники виділили понад 40 мільйонів Євро на 10 трастових фондів, через які НАТО надає підтримку Україні.

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Справді, вже 25 років, з часу доєднання нашої країни до програми НАТО "Партнерство заради миру", українські військові пліч-о-пліч з колегами з Альянсу брали участь у багатьох місіях. А зараз партнери допомагають створити нову українську армію.

"Зараз в Україні є американські, канадські, польські, литовські, британські військові які тренують українських воїнів. Також надається допомога обладнанням і технікою. Ми у свою чергу переймаємо український бойовий досвід", – прокоментував Бен Ходжес, командувач сухопутними військами США у Європі у 2014-2017 роках.



Бен Ходжес

Сьогодні українці долають російську агресію, зокрема воюючи за своє право обрати шлях розвитку власної держави. Про це на Львівському безпековому форумі аргументовано доповів п'ятий президент України Петро Порошенко.

У 2013 році кількість українців, які підтримують НАТО складала 16%, сьогодні – 58%. Це воля народу. Питання НАТО занесено в Конституцію. Я дуже дякую за те, що сьогодні це є абсолютно чітким і прямим дороговказом,

– зазначив він.

Північноатлантичний Альянс вкотре підтвердив, що питання розширення організації не потребує посередників. І буде вирішуватись тільки НАТО і країною аспірантом. За словами Порошенка, цю ініціативу підтвердив і чинний президент: Володимир Зеленський чітко наголосив, що Україна бореться за план дій щодо членства в НАТО.

У 2018 році на форумі експерти попереджали про серйозні загрози на Азовському напрямку. Згодом атака на українські кораблі стала підтвердженням цьому.

Що відомо про атаку росіян у Азовському морі5 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу". Росії вдалося полонити 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Наприкінці травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права визнав українських солдатів саме військовополоненими та зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Росія це проігнорувала. 7 вересня відбувався обмін українських бранців Кремля й полонених моряків та утримуваних в Україні росіян.

Сьогодні вже загроза всьому Півдню України та Чорноморському регіону не здається такою нереальною. Росія все більше створює проблем для судноплавства у Чорному морі: оголошує закритими для стрільб величезні території, агресивно супроводжує всі українські військові судна, відпрацьовує умовні авіа удари по всім кораблям країн НАТО, що заходять у чорноморську акваторію.

Росія може намагатись продовжити агресію у сторону Півдня, у сторону Азову, Чорного моря. Це стратегічна мета, як ми всі знаємо, – зазначив Марк Войжер, старший науковець центру Байдена при Пенсильванському університеті.

"Путіну потрібне Чорне море, бо Чорне море означає гроші, владу і домінування", – пояснив британський військовий експерт Глен Грант.

17 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію в зв'язку з мілітаризацією Росією окупованого Криму, Чорного і Азовського морів. Вона закликає країну-агресора вивести свої війська з території півострова і засуджує нарощування російської військової присутності у Чорному і Азовському морях.

Які провокації РФ влаштовує Україні у морях • Перед початком міжнародних навчань Sea Breeze 2019 Росія видала міжнародний припис (0698/2019), яким перекрила район на 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі.

• Саме у цьому районі мала бути розташована одна з локацій міжнародних навчань за участі кораблів України, Болгарії, Румунії, Грузії, Великої Британії та США.

• Окрім того, Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може становити понад тиждень.

• До того ж, під Кримським мостом не можуть пройти судна, висота яких становить 33 метри і більше. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

НАТО, звичайно, ніколи не погодиться перетворити Чорне море у внутрішньо російське озеро. Адже три чорноморські країни: Туреччина, Румунія і Болгарія є членами, а Україна і Грузія партнерами Альянсу.

Про інші важливі теми, які опрацьовували експерти у ході форуму – дивіться у програмі.