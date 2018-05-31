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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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Як зупинити старіння: вчені знайшли новий метод

644 Читать новость на русском
Як зупинити старіння
Як зупинити старіння / narodna-pravda.ua

Науковці дослідили, що "зморщуванню" ядерної мембрани можна запобігти за допомогою вірусів для доставки білків ламінів, яких не вистачає організму.

Таку заяву зробили дослідники зі школи медицини при Університеті Вірджинії, повідомляє MedicalXpress.

Ядро клітин містить ДНК, а його внутрішня мембрана покрита ядерною ламіною – фібрилярною сіткою з білків ламінів. Ця структура контактує з хромосомами і ядерними РНК, беручи участь у регуляції активності генів і вимикаючи їх.

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Утворення складок у ядерній мембрані клітин, які утворюються через дефіцит ламінів, сприяє розвитку жирової хвороби печінки, діабету та інших вікових захворювань. 

Через складки порушується зв'язок оболонки з ДНК, а, відповідно, порушується правильне функціонування клітин та активізуються небажані гени.

Коли ваша ядерна мембрана перестане функціонувати належним чином, вона може звільнити ДНК, яка повинна бути відключена. Так клітина печінки стане жировою. Згодом печінка стає схожою на швейцарський сир,
– пояснив науковець.

Але цьому "зморщуванню" ядерної мембрани можна запобігти за допомогою вірусів для доставки відсутніх білків ламінів.

Теги: LifeStyle Медицина Здоров'я Красиве тіло
Джерело: 24 Канал
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