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      Як зупинка серця від передозування повпливала на життя Гленна Х'юза: ексклюзивне зізнання

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      Гленн Х'юз
      Гленн Х'юз / 24

      Знаменитий британець Гленн Х'юз, який півстоліття підкорює світ музикою, приїхав до Києва. Під час свого візиту артист вирішив відверто розповісти журналістам 24 каналу, чому він почав пропагувати здоровий спосіб життя.

      Гленн Х'юз, відомий мільйонам як Voice of Rock через міць свого голосу, почав дбати про своє здоров'я не через модні тенденції. 66-річний музикант пройшов нелегке випробування славою та свого часу опинився на межі життя та смерті. 

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      За словами Гленна Х'юза, у 1991 році через передозування наркотиками та алкоголь у нього зупинилось серце. Музиканта вдалось врятувати, після чого він навідріз відмовився від шкідливих звичок, замінивши їх на здорове харчування та спорт. 

      Я роблю вправи, бігаю, плаваю, я за здоровий спосіб життя. Також постійно пишу музику, у кожній кімнаті мого будинку є гітара. В кожній-кожній, і я будь-де граю. І я дуже вдячний за те, що вищі сили дали мені такий подарунок – талант, і я віддаю цей подарунок слухачам,
      – наголосив Х'юз Гленн.

      Попри такий неприємний досвід артист не хотів би нічого змінювати в своєму минулому, адже всі події зробили його саме таким, яким зараз його бачать мільйони прихильників у всьому світі.

      "Я б нічого не хотів змінювати. Тому що я вірю, що те, яким шляхом я досяг успіху, зробило мене таким як я є. Були і дивні моменти, і прекрасні, скажені. Були і труднощі. Якщо це все зібрати до купи, все те, що я пережив, – це створило мене. І я дуже радий цьому", – додав Гленн Х'юз.


      Гленн Х'юз / 24 канал

      Хто такий Гленн Х'юз?Легандарний рок-музикант, який підкорив світ у складі колективів Deep Purple, Trapeze, Black Country Communion, Phenomena, HTP, California Breed та ін. Гленн Х'юз написав сотні пісень. Відтак щороку його творчість поповнюється новим студійним альбомом. Попри це у 66 років артист успішно гастролює, збираючи стадіони прихильників. 

       

      Теги: LifeStyle Музика Наркотики Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
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