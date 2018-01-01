Як зустріли Новий рік у різних куточках світу: видовищні фото

У ніч з 31 грудня на 1 січня у багатьох містах з різних країн світу гучно зустріли 2018 рік – з масштабними шоу, гуляннями та неймовірними феєрверками.

Телеканал CNN опублікував підбірку фото з новорічних шоу.

Першими Новий рік зустріли жителі Нової Зеландії (13:00 за київським часом). У Сіднеї о 15:00 за Києвом у бухті на честь Нового року влаштували потужні салюти.

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Новий рік у Гонконзі зустріли о 18:00 за київським часом. Останніми Новий рік зустріли жителі островів Американського Самоа, що в Тихому океані.

Святкування Нового року в Австралії – відео