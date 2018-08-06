Як зварити смачний борщ: рецепти приготування української страви

Борщ – це страва, якою пишаються українці, хоча вона й зустрічається в кухнях різних народів. Але однакового борщу ви ніколи не зустрінете, в кожної господині свої секрети приготування та підхід. Як зварити смачний український борщ з квасолею та "вушками", а також як подавати цю страву холодною – далі в матеріалі.

Україна славиться на весь світ не тільки своїм салом, а й, звичайно ж, надзвичайно смачним борщем. Який же українець прожив життя, не скуштувавши його? Рецептів приготування існує безліч! У кожному регіоні, та що там регіоні, у кожної господині свій підхід до приготування. Ми пропонуємо три універсальних рецептів борщу – традиційний з квасолею та м’ясом, пісний, а також холодний борщ, який ідеально смакує в літню спеку.

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Борщ з квасолею та м'ясом

Інгредієнти:

- свинина – 300-400гр;

- картопля – 5-6 шт;

- буряк (один великий, або два-три маленьких);

- 1 морква;

- півкачана білокачаної капусти;

- квасоля 200 гр (можна брати як консервовану, так і свіжу);

- томатна паста – 2 ст.л;

- сіль, перець, зелень за смаком;

- вода;

- сметана для подачі.



Рецепт українського борщу з квасолею та м'ясом

Рецепт приготування українського борщу з квасолею та м'ясом:

1. Якщо ви використовуєте свіжу квасолю, то попередньо її потрібно замочити на 6-8 годин. При цьому воду потрібно періодично змінювати.

2. Наріжте свинину на шматочки та викладіть у каструлю з водою. Туди ж додайте квасолю та поставте варитись. Пінку, яка буде утворюватись, потрібно постійно знімати.

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3. Картоплю поріжте на невеликі шматочки. Капусту дрібно нашинкуйте. Коли м'ясо та квасоля зваряться, додайте туди картоплю та капусту.

4. Цибулю наріжте кубиком, буряк та моркву натріть на тертці. Викладіть на сковороду та обсмажте на олії до готовності. Додайте томатну пасту та протушіть ще кілька хвилин.

5. Коли картопля та капуста зваряться, додайте в каструлю томатну заправку та варіть ще 10-15 хвилин. Додайте сіль, перець та зелень за смаком. Найкраще подавати борщ не одразу, а після 2-3 годин. Так борщ буде ще більш насиченим. Подавайте борщ зі сметаною та посипавши зеленню.

Пісний борщ з "вушками"

Інгредієнти для борщу:

- 1 банка білої квасолі (можна брати свіжу);

- 1,5 л овочевого бульйону;

- буряк (1 великий або 2 менших);

- 5-7 картоплин;

- четвертинка білокачанної капусти;

- 1 морква;

- 1 цибулина;

- 4 зубчики часнику;

- 2 ст. л. томатної пасти;

- 2 ст. л. лимонного соку;

- лавровий лист, сіль, перець.



Інгредієнти для "вушок":

- сушені білі гриби – 300 г (або свіжі в такій же кількості);

- 1 морква;

- 1 цибуля;

- вода;

- перець чорний горошком, лавровий лист;

- борошно пшеничне – 1 склянка;

- сіль, перець;

- олія соняшникова – 2 ст. ложки.



Рецепт пісного борщу з "вушками"

Рецепт приготування пісного борщу з "вушками":

1. Для борщу: картоплю, моркву, цибулю, капусту почистіть і помийте. Буряк радимо перед приготуванням запекти у духовці, так він буде більш ароматним. Натріть буряк на тертці та скропіть його лимонним соком. Картоплю наріжте кубиками та помістіть в каструлю з водою. Додайте дрібно порізану капусту та варіть до напівготовності. Моркву натріть, цибулю дрібно поріжте. Викладіть їх та буряк на сковорідку та протушкуйте 3-4 хвилини з томатною пастою.

2. В каструлю з картоплею та капустою додайте квасолю. Якщо ви купуєте квасолю у банці, то її можна додавати одразу. Якщо ви використовуєте свіжу, то попередньо її потрібно замочити на 6-8 годин у холодній воді. Додайте в каструлю заправку з овочів та варіть ще 10-15 хвилин.

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3. Для "вушок": якщо гриби сушені – замочіть їх на 30 хвилин в гарячій воді та добре промийте. Якщо свіжі – добре промийте і почистіть від піску. Наріжте гриби невеликими шматочками та покладіть у каструлю з водою. Варіть на невеликому вогні 20 хвилин.

3. Моркву та цибулю почистіть. Натріть моркву на тертці, а цибулю дрібно наріжте. Смажте овочі 3-4 хвилини на невеликій кількості олії. Вийміть шумівкою гриби та викладіть до овочів. Смажте ще 2-3 хвилини, додайте сіль та перець. Пісдя цього зніміть з вогню та перебийте у блендері до однорідності.



"Вушка" для пісного борщу

4. Замішайте тісто, як на вареники. Розкачайте тісто, наріжте тісто квадратиками 4х4 сантиметри або кружечками. На середину кожного квадрата викладіть чайну ложку начинки і зліпіть вушка: зробіть вареники, а потім кінці трикутника з'єднайте разом.

5. Відваріть порційно вушка у киплячій підсоленій воді, додавши у воду столову ложку олії, 1 лавровий листок і 2 горошини чорного перцю. Варіть після закипання 2-3 хвилини.

6. Готовий борщ посипте зеленню та в кожну тарілку викладайте по 4-5 грибних "вушок".

Холодний борщ

Холодний борщ з буряка готується із зварених заздалегідь продуктів і подається холодним. Окрім буряків, до його складу входять свіжі літні овочі та багато зелені.

Інгредієнти:

- 2 невеликі буряки;

- 3 картоплини;

- 6 яєць;

- 3 огірка;

- пучок зелені (цибуля, кріп, петрушка, листя салату);

- пів лимона;

- 400 г сметани;

- 2 л води або м'ясного бульйону;

- сіль за смаком.



Рецепт холодного борщу

Рецепт приготування холодного борщу:

1. Помийте всі овочі і зелень.

2. Відваріть цілим буряк у воді протягом 30-40 хвилин. Варіть з відкритою кришкою, щоб буряк менше наситився характерним запахом. Відваріть картоплю в мундирі і яйця.

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3. Буряковий відвар процідіть через кілька шарів марлі і остудіть. Замість бурякового відвару за бажанням можна використовувати м'ясний бульйон.

4. Остудіть зварені інгредієнти і очистіть від шкірки і шкаралупи. Дрібно поріжте і з'єднайте в окремій каструлі або мисці буряк, картоплю, яйця, огірки, зелень, посоліть. Додайте буряковий відвар, сік лимона, сметану і перемішайте. Поставте холодний борщ у холодильник на 20-30 хвилин. Подавайте охолодженим, за бажанням, посипте зверху зеленню.

Нехай смакує!