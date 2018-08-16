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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як зварити ідеальну каву у турці: рецепт

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Як правильно варити каву в турці
Як правильно варити каву в турці / Fado Luxury Travel

В інтерв’ю 24 каналу співзасновник бренду Veterano Coffee Володимир Шевченко розкрив секрети рецепту приготування ідеальної кави у турці.

За його словами, кава – саме та тема, у якій величезна кількість міфів, стереотипів та легенд.

"Якщо ти запитаєш у Google, як варити каву у турці, то перші кілька варіантів відповідей будуть повною нісенітницею. Там будуть писати, що кава має три рази закипіти, що її треба два рази перемішати або варити, весь час помішуючи. Ось прочитай – і забудь всі ці кошмари, від яких нормального бариста починає сіпати", – сказав Шевченко.

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Кожен кавовий напій, як пояснив експерт, має власне співвідношення води і кави. Для кави у турці – це співвідношення 1 до 10. Наприклад, якщо турка – на 70 мл води, у неї потрібно засипати 7-8 грамів кави.

Кава має бути дрібного помолу, але не змолота на пил. Кава якого помолу смакує вам найбільше – вибирайте самостійно. Одне і те ж зерно, зварене на різних помолах і при різній температурі, дає абсолютно різні напої.

Рецепт приготування кави в турці

Співвідношення кави і води повинно бути 1 до 10. Засипаємо каву у турку, вливаємо половину води і спостерігаємо, як починається "цвітіння" кави – простими словами: кава починає пускати бульбашки.

Чекаємо, поки кава випустить всі бульбашки і заливаємо у турку воду, що залишилася. Вода може бути будь-якої температури, залежить від того, як швидко ви хочете зварити каву: щоб зварилася швидко, то заливаємо теплу, щоб варилася довго – можна заливати воду з льодом.

Водночас експерт додає, що вода різної температури дає абсолютно різний смак напою.

Десь за хвилину після того, як каву поставили на вогонь, її потрібно дуже ретельно перемішати перший і останній раз. Це потрібно, щоб розмішати всі грудочки. Далі – не чіпати турку із напоєм, аж доки кава не почне підніматись.

"У момент, коли кава піднімається – тоді температура доходить до 95-96 градусів – її треба зняти, вилити одним рухом в чашку разом із гущею, дати постояти 2-3 хвилини і насолоджуватися", – сказав Шевченко.

Якщо потрібен цукор – його додаєш відразу, щоб потім не перемішувати. Постояти 2-3 хвилини напою потрібно, щоб кавова гуща осіла на дно чашки і щоб не обпектись. Чим довше стоїть кава – тим більше розкривається її смак. Йде м'яке дозаварювання, і переекстракції, коли виварюються непотрібні дубильні речовини, смоли і кофеїн, не відбудеться,
– наголосив він.

Більше читайте у повній версії інтерв’ю: Співзасновник Veterano Coffee: Українці навчились розуміти, що завтра може і не бути

 

Теги: Здорове харчування LifeStyle Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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