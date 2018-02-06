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Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Олексій Чибісов

Як звичайний дизайнер Леонід Краснопольський зробив для України більше, ніж десятки чиновників

08:36, сьогодні 882
Леонід Краснопольський
Леонід Краснопольський / Фото із соцмереж

Минулої неділі у трагічному ДТП загинув відомий дизайнер Леонід Краснопольский. Дизайнер із Донецька, засновник відомого бренду hunta.in.ua, який показав своїм прикладом, що можна стати цілком успішною людиною, забувши про свій старий бізнес, та розпочавши справу з нуля.

Більше того, він показав, як треба боротися за власний дім, державу, та залишатися людиною навіть у найскрутніших обставинах. Він був кориснішим для України, аніж мінстець та ще багато структур, оскільки не тільки реально допомагав армії, але й розповідав, що сталося на Донбасі. Прославляв Україну та створив патріотичний бренд, продукцію якого можна побачити у багатьох країнах світу.

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Як і багато волонтерів та бійців, що нерідко бувають на передовій, Леонід останніми роками став тим, кого у фейсбуках іменують "зрадофілами". Наші погляди не співпадали багато у чому, але зрозуміти тих, хто бачить погане у тому, що відбувається у нашій державі, не складно.

Якщо людина бачила смерть та майже звикла їздити прощатися із друзями та побратимами, у її психіці відбуваються серйозні зміни. І далеко не кожен зможе витримати подібні навантаження, та взагалі залишатися при своєму розумі. Леонід зміг. Лише розчарувався у можновладцях, яким взагалі наплювати на те, що твориться на фронті. Для яких загибель та поранення бійців – статистика. Повірте, з передової та у стінах шпиталів саме такі почуття й переживаєш!

До нього постійно зверталися за допомогою захисники і відмови пацанам не було. Навіть, коли у самого дизайнера було скрутно із грошима.

Взагалі, волонтерство для нього стало способом життя як тільки його визволили з підвалів СБУ у Донецьку. Із самого початку, як і багато хто з жителів окупованих територій, Леонід та його жінка возили хлопцям воду та продукти. Зрештою, почали більш серйозну діяльність. Коли ж мова зайшла про масові та потужні поставки форми, амуніції, взуття, термобілизни та інших вкрай необхідних нашим голим-босим бійцям, Краснопольський і заснував "Хунту". Він був професіоналом, який міг не лише просити у людей гроші на підтримку бійців, а ще й робити щось для всіх українців.

Можна сказати, що він просто врахував усі тенденції ринку та хайпонув на війні, оскільки у 2014-му пішла мода на патріотичні речі, які й створював талановитий дизайнер.

Продукція від hunta.in.ua швидко стала популярною у певної частки населення завдяки Twitter, де Краснопольский був досить активним. Кожному, хто перерахував гроші, волонтер дарував футболку із патріотичним принтом, що просувало бренд та створювало якийсь магічний зв’язок людини із Леонідом. Побачите у когось речі від "Хунти", спитайте, скільки разів вони замовляли футболки, худі, штани. Навряд чи знайдеться хоч одна людина, яка зробила лише одну покупку.

У своїх нечисленних інтерв'ю Краснопольский казав, що разом із однодумцями одягнув приблизно тисячу бійців. А скільком він допоміг медикаментами, продуктами, просто морально – не перерахувати.

Коли влітку 2014-го я опинився у Дніпрі після тюрми "ДНР" у шортах та шльопанцях, люди протягнули мені руку допомоги. Тоді я зрозумів, що милосердя – це основа нашого суспільства, можливість не бути нашими північними сусідами, – так казав Краснопольський кілька років тому.

Коли йому було погано, Леонід йшов до поранених бійців у шпиталь, де йому завжди були раді.

Об 11 годині у середу, 7 лютого, у дворі Культурно-ділового центру "Менора" відбудеться прощання із людиною, яка зробила для визволення Донбасу більше за багатьох чиновників. Леоніда Краснопольського поховають у Дніпрі на кладовищі на Запорізькому шосе. Скажіть йому слова подяки, а родичам – сил пережити те, що сталося, та якнайшвидше повернутися до українського Донецька. Леонід цього б дуже хотів.

Читайте також: Загинув волонтер Леонід Краснопольский: що про нього відомо

Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини політики Новини України Волонтери Війна на Донбасі Публікації Новини Дніпра Аварії та ДТП АТО
Джерело: 24 Канал
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