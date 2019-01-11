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      Як звички можуть призвести до молочниці

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      Як звички можуть призвести до молочниці
      Як звички можуть призвести до молочниці / medicalnewstoday.com

      Кандидоз або ж молочниця є одним з найпоширеніших грибкових інфекцій сечостатевої системи. Спричиняють його патогенні гриби роду Candida.

      Акушер-гінеколог вищої категорії, гінеколог-ендокринолог Вікторія Сосніна назвала звички, які сприяють розвитку грибкових інфекцій, пише ТСН.

      Читайте також: Чому у жінок може знижуватися статевий потяг: пояснення гінеколога

      1. Ви вживаєте дуже багато вуглеводів

      Продукти, що містять цукор та прості вуглеводи, спричиняють низку проблем. Як тільки збільшується рівень глюкози в крові, то це стає добрим середовищем для розмноження інфекцій, порушується балансу pH в піхві, зростає кількість грибків.

      2. Вузькі джинси та обтисла білизна – це ваше все

      Якщо ви полюбляєте носити вузькі джинси та білизну, яка не дозволяє шкірі нормально дихати, то лише допомагаєте грибку розмножуватися. Особливо небезпечна така ситуація у жінок, які мають зайву вагу.

      Не носіть вузькі джинси
      Не носіть вузькі джинси

      3. Ви лягаєте дуже пізно чи спите мало

      Імунну систему може пригнічувати недостатня кількість сну або тоді, коли ви засиджуєтеся до ночі за комп'ютером. При зменшенні глибокого сну, організм гірше може впоратися з інфекціями.

      4. Ви продовжуєте носити одяг після тренування

      Для росту грибків ідеальне середовище – це вологе і тепле середовище. Тому посприяти розвитку молочниці може одяг, який ви не змінили після спортзалу або після купання.

      Змінюйте одяг після тренування
      Змінюйте одяг після тренування

      5. Ви забуваєте змінювати гігієнічні засоби

      Все, що потрапляє у піхву, може порушити баланс pH. А гігієнічні прокладки/ менструальні чаші/ тампони, які не змінювали впродовж рекомендованого часу, лише посприяють розвитку грибка.

      6. У вас бурхливе сексуальне життя

      Молочниця не передається від статевого партнера, але це може стати причиною її розвитку. Якщо у жінки була інфекція, то лікарі радять здавати аналіз і чоловікові. Все тому, що мікроорганізми кожного нового партнера здати порушувати біоплівку піхви та змінювати її кислотність.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Жіноче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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