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      Як звільнений з полону моряк Оприско освоюється вдома: зустріч з матір'ю та плани на майбутнє

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      Звільнений з російського полону український моряк Андрій Оприско повернувся в рідне село Надітичі, що на Львівщині. І вже думає, як підкорюватиме світовий океан. А перед тим обов'язково хоче поплавати і в рідному Дністрі, який протікає недалеко від хати. Про це мріяв у неволі, де пробув майже 300 днів.

      Мама українського моряка Андрія Оприска довгих дев'ять місяців полону чекала додому свого героя. Ольга Василівна трималась стійко і лише при зустрічі емоції взяли своє.

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      "Цілий час не плакала. Як він був в "Лефортово" тримала себе, а тоді емоції вибухнули на мене. Плакала дуже. Мені запропонували – напишіть російською, може ті листи будуть доходити. Я не хотіла писати російською і фактично листи не доходили", – розповіла мати звільненого моряка Ольга Оприско.

      Андрій Оприско з матір'ю
      Андрій Оприско з матір'ю

      Українські моряки часу в полоні не гаяли, сказав Андрій. У тюремній камері прочитав півсотні книжок, вигадував кулінарні рецепти та малював зоряне небо.

      Що було найцікавіше – це ранкова прогулянка, тому що на прогулянці займався спортом. Розкладав графік, що робити. За ці 286 днів 400 кілометрів пробіг, 10 тисяч раз віджався, присів від лавки, груша була в мене з кульків, яку зробив собі,
      – пригадав звільнений моряк катера "Нікополь" Андрій Оприско.

      Зараз моряк згадує неволю, як пригоду та ні про що не шкодує. Стверджував, що краще бути матросом на кораблі, аніж капітаном першого рангу в штабі, тому й не всидів на березі. У полоні, попри ворожі заборони, відчував підтримку з батьківщини та згадував рідного кота Жульєна, якого подарував мамі.

      Андрій Оприско з котом
      Андрій Оприско з котом

      "Листи з дому не доходили, хіба від дітей кораблики. Вся камера була в корабликах. Потім вже під кінець фото кота, то я так на самому видному місці фотографію поставив", – повідомив моряк Андрій Оприско.

      В Надітичах Андрія чекали усім селом. Тепер пройти повз сусідів без щирих обіймів та гостинців неможливо. "Дуже гарно відреагували, тому що це наш патріот і наше лице села. Наше село маленьке, але воно дружнє", – повідомив сусід Ігор Роделицький.

      На березі річки Дністер, що протікає недалеко від дому, де майбутній моряк полюбив водну стихію. Там заряджається енергією для нових плавань і звершень.

      Андрій Оприско на березі річки Дністер
      Андрій Оприско на березі річки Дністер

      "З нами Бог, з нами правда і навіть сумніву не може бути в тому, що в нас зараз є шанс стати нормальною державою. Тому нам не тільки Росія, а ніякий ворог не страшний. Обов'язково виходити в світовий океан. Українські прапори і кораблі військові мають бути по всьому світові, без варіантів", – додав Андрій Оприско.

      У Андрія попереду ще понад місяць відпустки. Тож візьметься за ремонт маминої оселі, аби запросити у гості побратимів-моряків з полону. Далі у планах стати офіцером і ходити в омріяне море.

      Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
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