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Як звучить Космос: з’явився запис хвиль між Сатурном та його супутником

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Планета Сатурн
Планета Сатурн / Фото з відкритих джерел

За допомогою зонда Cassini вченим вдалось виявити взаємодію між Сатурном і його супутником Енцеладом. Зонд зафіксував плазмові хвилі між ними.

Про це повідомляє Science Alert.

Так, Cassini вдалось вловити звуки плазмових хвиль, які рухаються між Сатурном і Енцеладом.

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"Енцелад діє як маленький генератор електромагнітних хвиль. Сатурн відповідає на випромінювання, породжене рухом Енцелада, хвилями, які народжуються в плазмосфері навколо планети і її кілець", – розповів один із авторів дослідження, фахівець з планет Алі Сулейман.

Насправді у космосі немає реального звуку і ці радіохвилі не звучать. Вони є електромагнітним випромінюванням. Однак, науковцям вдалось перетворити ці радіохвилі на звук, вони використали радіотехнології, які ми використовуємо для зв'язку на Землі.

Так "звучить" Сатурн та його супутник 

Плазмові хвилі в діапазоні звукових частот також є електромагнітними, і це саме те, що отримав Cassini. Вчені перетворили ці сигнали в аудіо і прискорили його з 16 хвилин до 28,5 секунд.

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Теги: Техно Сатурн Космос
Джерело: 24 Канал
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