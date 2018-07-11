Як звучить Космос: з’явився запис хвиль між Сатурном та його супутником
За допомогою зонда Cassini вченим вдалось виявити взаємодію між Сатурном і його супутником Енцеладом. Зонд зафіксував плазмові хвилі між ними.
Про це повідомляє Science Alert.
Так, Cassini вдалось вловити звуки плазмових хвиль, які рухаються між Сатурном і Енцеладом.
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"Енцелад діє як маленький генератор електромагнітних хвиль. Сатурн відповідає на випромінювання, породжене рухом Енцелада, хвилями, які народжуються в плазмосфері навколо планети і її кілець", – розповів один із авторів дослідження, фахівець з планет Алі Сулейман.
Насправді у космосі немає реального звуку і ці радіохвилі не звучать. Вони є електромагнітним випромінюванням. Однак, науковцям вдалось перетворити ці радіохвилі на звук, вони використали радіотехнології, які ми використовуємо для зв'язку на Землі.
Так "звучить" Сатурн та його супутник
Плазмові хвилі в діапазоні звукових частот також є електромагнітними, і це саме те, що отримав Cassini. Вчені перетворили ці сигнали в аудіо і прискорили його з 16 хвилин до 28,5 секунд.
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