Китай, мемкоїн і TikTok: як другий прихід Трампа до влади вже змінює світ крипти та технологій

Ще до своєї інавгурації 20 січня обраний президент США Дональд Трамп почав змінювати обриси технологічного ландшафту. Він пообіцяв відтермінувати заборону китайської платформи TikTok, що мала набути чинності 19 січня 2025 року. Також Трамп запропонував, щоб США отримали 50% власності у спільній компанії, що дозволило б "урятувати TikTok" та забезпечити його перебування в хороших руках. Після цих заяв компанія TikTok повідомила про відновлення роботи в США.

Крім того, за кілька днів до інавгурації Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти під назвою $TRUMP, яка швидко набула популярності. Ця мем-криптовалюта, розміщена на блокчейні Solana, досягла ринкової вартості в понад 9 мільярдів доларів. Однак не обійшлося без нюансів – 80% токенів $TRUMP контролюються афілійованими з Трампом організаціями, що може призвести до конфлікту інтересів.

Щодо відносин президента США з Китаєм, одним з лідерів технологічних ринків світу, присутність віцепрезидента КНР Хань Чженя на інавгурації Трампа може свідчити про теоретичну можливість певної "відлиги" між країнами. Планується й безпосередній контакт між лідерами США та КНР.

Про те, як Дональд Трамп впливає на технологічний світ на початку свого другого терміну – читайте в матеріалі 24 Каналу.

"Гойдалки" з TikTok

З 18 січня компанія ByteDance, власниця TikTok, вирішила випередити федеральну заборону та заблокувала TikTok у США, також видаливши його з App Store і Google Play. При спробі відкрити застосунок американські користувачі бачили повідомлення про недоступність через ухвалення закону, що забороняє TikTok. ByteDance також видалила застосунки Lemon8 і CapCut з американських магазинів застосунків.

Повідомлення про блокування TikTok у США / Скриншот PCMag

Водночас у повідомленні компанія висловила надію, що обраний президент Дональд Трамп працюватиме над відновленням доступу після вступу на посаду.

Трамп таки виправдав надії – пізніше він оголосив про намір підписати виконавчий указ, який відтермінує заборону TikTok. Цей крок, за його словами, дозволить домовитися про умови, які забезпечать національну безпеку США.

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Також обраний президент закликав Google та Apple повернути додатки ByteDance до своїх магазинів, запевнивши, що "жодної відповідальності за це не буде". Він також запропонував створити спільне підприємство, де Сполучені Штати отримають половину власності.

Американці заслуговують побачити нашу захопливу інавгурацію в понеділок, а також інші події й обговорення,

– написав Трамп на Truth Social.

Трамп також заявив, що "без схвалення США TikTok не буде, а зі схваленням він коштуватиме сотні мільярдів, а можливо, і трильйони".

Проте реалізація такого указу викликає сумніви, оскільки заборону TikTok закріплено законом. Президент може відкласти його виконання на 90 днів, якщо угода буде близькою, але ByteDance відмовляється продавати TikTok.



Трамп також може попросити міністерство юстиції не виконувати закон, але чи наважаться Apple і Google повернути TikTok у свої магазини – невідомо.

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Очікувано, що після заяв Трампа TikTok у США почав відновлюватися. У компанії назвали заяви Трампа "потужною підтримкою Першої поправки (про свободу слова) та протидією цензурі". Компанія планує співпрацювати з Трампом над довгостроковим рішенням для збереження TikTok у США. Хоча повідомлення про закриття більше не з’являється, зараз застосунок відображає "Немає з'єднання з інтернетом" і ще не повернувся до App Store чи Google Play.

Уже після інавгурації Трамп підписав указ, який відкладає заборону TikTok на 75 днів. Трамп пояснив, що рішення про відтермінування дозволить його адміністрації зважено оцінити національні безпекові ризики та уникнути раптового закриття платформи, яку використовують мільйони американців.



Новий президент також зазначив, що змінив своє ставлення до TikTok, оскільки сам скористався платформою, і вважає, що проблема передачі даних молоді до Китаю є менш суттєвою, ніж інші виклики.

Мемкоїн від Трампа та національний резерв біткоїнів

За кілька днів до своєї інавгурації обраний президент Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти — "мемкоїна" під назвою $TRUMP. Цікаво, що цей токен, створений на блокчейні Solana, зміг швидко привернути увагу інвесторів та досягнув ринкової капіталізації понад 9 мільярдів доларів, пише WSJ.

Цікаво! 78-річний магнат захопився криптоіндустрією зовсім нещодавно – під час президентської кампанії торік. У липні він був хедлайнером біткоїн-конференції, де пообіцяв зробити зі США криптостолицю світу.

Однак є зворотний бік токена – 80% $TRUMP контролюються організаціями, афілійованими з Trump Organization, брокерським конгломератом Трампа. Отже, вимальовується конфлікт інтересів. Крім того, дружина обраного президента, Меланія Трамп, також запустила власний мемкоїн під назвою $MELANIA, який досяг ринкової капіталізації 7,4 мільярда доларів. Водночас обидва коїни за день після інавгурації показали різке падіння. За даними Coinmarketcap, капіталізація $TRUMP впала до понад 6 мільярдів доларів, а мемкоїн Меланії Трамп – до 770 мільйонів доларів станом на ранок 21 січня. Падіння курсу триває.

Запуск $TRUMP відбувається на тлі зростання вартості біткоїна, який нещодавно перевищив позначку 100 000 доларів, що частково пов'язують з очікуваннями сприятливої криптовалютної політики нової адміністрації.

Але навіть прихильники Трампа не у захваті від запуску мемкоїна. "Абсолютно абсурдно, що він зробив це. Вони відкривають нові глибини ідіотизму із запуском мемкоїну", – наводить Politico слова Ніка Картера, партнера-засновника криптоінвестиційної компанії Castle Island Ventures, який описує себе як "відвертого та явного" прихильника Трампа.

Вашингтонський лобіст, думку якого Politico наводить анонімно, вважає, що це "жах для індустрії, яка вже намагається довести, що ми не зграя торгашів і шахраїв".

Однак плани Трампа набагато масштабніші за просто мемкоїн. За інформацією джерел Bloomberg, Дональд Трамп планує видати виконавчий указ, який надасть сфері криптовалют національний пріоритет. Мовиться про глибшу інтеграцію галузі з урядом. Також планується створити криптоконсультативну раду для захисту пріоритетів політики галузі, повідомили співрозмовники.

Трамп має потужну підтримкою криптоіндустрії. Кілька криптокомпаній, зокрема Coinbase і Ripple, зробили пожертви інавгураційному комітету Трампа упродовж місяців перед інавгурацією. А 18 січня провели навіть "інавгураційний бал".

Виконавчий указ Трампа кардинально змінить американську криптосферу, яка була об’єктом розслідувань за часів адміністрації президента Джо Байдена після низки резонансних випадків шахрайства, зокрема банкрутства біржі FTX. За останні роки федеральні агентства, як-от комісія з цінних паперів і бірж, порушили понад 100 позовів проти сектору, а банківські регулятори ускладнили роботу криптокомпаній.

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За інформацією джерел, все ще обговорюється питання про включення до виконавчого указу для всіх державних установ щодо перегляду політики щодо цифрових активів і припинення будь-яких судових процесів, пов'язаних із криптовалютою. Мовиться про позови проти криптобіржі Binance та стартапу Ripple Labs.

Важливо! Також Трамп розглядає створення національного резерву біткоїнів, який охоплюватиме наявні державні запаси найбільшої у світі криптовалюти. За даними аналітичної компанії Arkham, уряд США наразі зберігає біткоїни на суму майже 20 мільярдів доларів, конфісковані в рамках різних розслідувань.

Указ може бути готовий найближчим часом після інавгурації Дональда Трампа.

Що зі штучним інтелектом у політиці Трампа

Дональд Трамп у свій перший день на посаді скасував указ свого попередника Джо Байдена, прийнятий у 2023 році, який був спрямований на зниження ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом, пише Reuters.

Указ Байдена зобов’язував розробників систем ШІ, які потенційно могли становити загрозу для національної безпеки, економіки, здоров’я чи безпеки країни, надавати уряду США результати тестувань відповідно до положень Закону про оборонне виробництво перед тим, як ці системи стануть доступними для громадськості.

Також документ вимагав від федеральних агентств розробки стандартів для таких тестувань, враховуючи ризики у сферах, пов’язаних із хімічною, біологічною, радіологічною, ядерною та кібербезпекою. Основною метою указу було створення механізмів захисту в умовах стрімкого розвитку ШІ та можливих негативних наслідків його впровадження.

У програмі Республіканської партії 2024 року сказано, що указ Байдена стримує інновації у сфері ШІ. Республіканці виступають за розвиток штучного інтелекту, орієнтованого на свободу слова та благо людства,

– мовиться в указі Трампа.

Китай і США: нова спіраль відносин

Економічна ситуація у світі під час початку другої каденції Трампа суттєво відрізняється від часів першої. Наслідки пандемії, війна Росії проти України та торгова війна з Китаєм спричинили зміни в глобальній економіці, наслідки яких відчуваються й досі.

Пекін уважно стежитиме за розвитком подій, оскільки Трамп пообіцяв ввести тарифи до 60% на китайський імпорт, частково як відповідь на потік фентанілу з Китаю до США, пише The Guardian. Хоча конкретні деталі політики Трампа щодо Китаю ще не оголошені, Китай заздалегідь готувався до можливого підвищення тарифів, зміцнюючи торговельні відносини з меншими економіками та переміщуючи ланцюги постачання до третіх країн, зокрема до Росії.



У 2024 році двостороння торгівля між Китаєм і Росією досягла рекордних 237 мільярдів доларів.

Водночас через слабкий внутрішній попит та структурну перебудову основних галузей економіка Китаю стала більш залежною від експорту, ніж у 2017 році. Економіка Китаю зростає повільніше, ніж під час першого терміну Трампа. У 2016 році офіційне зростання ВВП становило 6,7%, що вже тоді вважалося рекордним уповільненням. У 2024 році уряд повідомив про зростання на 5%, що відповідає офіційній цілі.

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Економісти давно стверджують, що фактичні показники зростання Китаю можуть бути нижчими за офіційні дані. Аналітики дослідницької компанії Rhodium підрахували, що фактичне зростання за минулий рік склало лише 2,4%. Фахівці, опитані Reuters, оцінили зростання ближче до офіційної цифри – 4,9%.

Одним із позитивних аспектів економіки Китаю за останнє десятиліття стало стрімке зростання зелених технологій. Завдяки природним ресурсам і підтримці уряду, галузі чистої енергії, як-от виробництво електромобілів, літієвих батарей і сонячних панелей, досягли значного успіху.

У 2017 році Китай виробив близько 800 000 електромобілів. У перші 11 місяців 2023 року це число зросло до 11,4 мільйона.



Для порівняння, у 2024 році американська Tesla продала 658 102 електромобілі в Китаї, що на 9% більше порівняно з 603 664 одиницями у 2023 році. Натомість глобальні продажі Tesla у 2024 році знизилися на 1%.

За оцінками Центру досліджень енергії та чистого повітря, інвестиції в сонячну енергетику, батареї та електромобілі забезпечили 40% зростання ВВП у 2023 році, подібна частка прогнозується й на 2024 рік.

На тлі такої ситуації напередодні інавгурації Трампа відбулася зустріч віцепрезидента Китаю Хань Чжена з Ілоном Маском в ролі гендиректора Tesla, про що повідомило китайське держмедіа "Сіньхуа".

Під час розмови Хань закликав Маска "підтримувати зміцнення економічних і торговельних зв'язків між двома країнами" та запросив американські компанії, зокрема Tesla, "скористатися перевагами економічного зростання Китаю". За даними "Сіньхуа", Маск відповів, що Tesla готова розширювати інвестиції та співпрацю з Китаєм. Хань Чжен також зустрівся із представниками американсько-китайської бізнес-ради та Торгової палати США.

Для Китаю початок нової каденції Трампа може стати "вікном можливостей", яке не допустить нової торгової війни. Про певну відлигу уже свідчать повернення TikTok після нетривалого блокування та зустрічі між китайськими та американськими представниками напередодні інавгурації. Однак майбутнє в імлі – щодо інших питань, якими займається Трамп, серед яких і Україна.