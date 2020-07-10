Є підстави вважати, що Україна виходить з економічної кризи. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За словами очільника Мінфіну, важкими місяцями були квітень та травень 2020 року, а от в червні вже економічні процеси запустилися.

Криза в Україні складається з двох частин. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Цікаво Україна виходить з економічної кризи, – міністр фінансів

Він пояснив, що одна частина – це безпосередні економічні втрати, які пов’язані з карантином. Тобто закриття окремих секторів економіки, яким було заборонено працювати. Та обмеження, які не дозволяли працювати навіть тим, хто не мав прямої заборони. Наприклад, меншим підприємствам було складно через закриття громадського транспорту.

Директор Центру економічної стратегії повідомив, коли почали відкриватися сектори та з'явилася можливість користуватися громадським транспортом, – економічна ситуація почала налагоджуватися.

Зараз ми вже маємо дивитися, що буде другою складовою цієї кризи. Це те, що більшою мірою залежить від глобальної ситуації. Наскільки буде великий попит на українську продукцію за кордоном. В умовах, коли економіка світу дуже сильно загальмувала,

– пояснив Гліб Вишлінський.

Він розповів, що є частина економіки, яка поки повною мірою відновитися не може. Це стосується транспорту, туризму, розваг, культури – те, що пов’язано з великим скупченням людей.

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"Я думаю, що такого тотального карантину ми більше не побачимо. Вже зараз мають досвід, що вірус поширюється так званими кластерами, тобто локальними спалахами. Так не лише в Україні, а й в інших країнах. Це буде створювати неприємний тиск на економіку в плані того, що інвестиційні проєкти будуть заморожені", – додав Гліб Вишлінський.