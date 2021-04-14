Найбільша зарплата – понад 100 тисяч: скільки заробили голови ОДА за березень
З'явилася інформація скільки заробили за березень голови обласних державних адміністрацій України. Зарплата у всіх регіонах орієнтовно однакова. Але є виняткова область, де очільник отримав більше ніж 104 тисячі гривень.
Джерело:"Слово і діло"
Здебільшого голови ОДА отримали за перший місяць весни цього року приблизно по 50 тисяч гривень. Туди входили загальна сума окладу, надбавки і зарплати за час відряджень, якщо вони були.
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Області з найбільшими заробітками голів ОДА
- Луганщина: Сергій Гайдай – 104 тисяч 393 гривень.
- Рівненщина: Віталій Коваль – 57 619 гривень.
- Сумщина: Василь Хома – 57 614 гривень.
- Чернівецька область: Сергій Осадчук– 57 029 гривень .
- Київщина: Василь Володін – 57 033 гривень .
- Миколаївщина: Віталій Кім – 57 004 гривень.
Найменші зарплати керівників облдержадміністрацій
- Запорізька область: Олександр Старух – 49 895 гривень.
- Житомирщина: Віталій Бунечко – 49 810 гривень.
- Івано-Франківщина: Андрій Бойчук – 49 527 гривень.
- Одещина: Гринивецький Сергій – 49 527 гривень.
- Хмельниччина: Сергій Гамалій – 48 289 гривень.
Заробітна плата голів ОДА за березень / Інфографіка "Слово і діло"
Зауважимо, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду Президент України за поданням Кабміну. Вони керують протягом строку повноважень глави держави.
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