Найбільша зарплата – понад 100 тисяч: скільки заробили голови ОДА за березень

Читать новость на русском

З'явилася інформація скільки заробили за березень голови обласних державних адміністрацій України. Зарплата у всіх регіонах орієнтовно однакова. Але є виняткова область, де очільник отримав більше ніж 104 тисячі гривень.

Джерело:

"Слово і діло"

Здебільшого голови ОДА отримали за перший місяць весни цього року приблизно по 50 тисяч гривень. Туди входили загальна сума окладу, надбавки і зарплати за час відряджень, якщо вони були.

Теж про зарплати Автівки, квартири та земля: недешеві покупки 100 "слуг народу" у 2020 році

Області з найбільшими заробітками голів ОДА

  • Луганщина: Сергій Гайдай – 104 тисяч 393 гривень.
  • Рівненщина: Віталій Коваль – 57 619 гривень.
  • Сумщина: Василь Хома – 57 614 гривень.
  • Чернівецька область: Сергій Осадчук– 57 029 гривень .
  • Київщина: Василь Володін – 57 033 гривень .
  • Миколаївщина: Віталій Кім – 57 004 гривень.

Найменші зарплати керівників облдержадміністрацій

  • Запорізька область: Олександр Старух – 49 895 гривень.
  • Житомирщина: Віталій Бунечко – 49 810 гривень.
  • Івано-Франківщина: Андрій Бойчук – 49 527 гривень.
  • Одещина: Гринивецький Сергій – 49 527 гривень.
  • Хмельниччина: Сергій Гамалій – 48 289 гривень.


Заробітна плата голів ОДА за березень / Інфографіка "Слово і діло"

Зауважимо, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду Президент України за поданням Кабміну. Вони керують протягом строку повноважень глави держави.

Зверніть увагу! Найменші зарплати в Україні мають вчителі та медики. Освітяни в середньому за лютий отримали по 11 026 гривень, а медики – 10 960 гривень. Це приблизно по 87% від середньої зарплати в країні. Детальніше про це – за посиланням.