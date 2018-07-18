Яка авіакомпанія стала найкращою в 2018 році: несподівані результати дослідження

Престижна дослідницька компанія SkyTrax, яка розташована у Великобританії, оприлюднила рейтинг найкращих авіакомпаній світу за 2018 рік. Незалежні аналітики посунули минулорічного лідера – Qatar Airways – на 2 місце

Про це йдеться на офіційному сайті SkyTrax.

За словами поважних аналітиків, серед пасажирів з усього світу було проведено опитування. Респондентами стали понад 20 мільйонів людей зі 100 країн. Відповідно до їхніх відповідей, дослідники склали рейтинг найкращих авіаперевізників та нагородили відзнаками.

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Підрахунки представників SkyTrax надали першість авіакомпанії Singapore Airlines. Перевізник отримав нагороди як авіакомпанія з найкращими місцями у першому класі. Окрім цього, Singapore Airlines одержали кілька відзнак за найкращі лаунж-зони в Азії для пасажирів бізнес та першого класу.

Допис, поширений Good News from Southeast Asia (@seasiaig) 17 Лип 2018 р. о 5:24 PDT

Водночас аналітики створили список кращих авіаперевізників Європи. Перемогу в цьому рейтингу здобула компанія Lufthansa. До трійки кращих також ввійшли Swiss International Air Lines та Austrian Airlines.

Окрім цього, аналітики оцінили сервіс та відгуки щодо лаукост-компаній. Очолила рейтинг компанія AirAsia, а європейський список – Norwegian. До п'ятірки кращих в Європі ввійшов й популярний серед українців Ryanair.

Рейтинг найкращих лоукост-авіакомпаній у Європі в 2018 році:

1. Norwegian

2. EasyJet

3. Eurowings

4. Ryanair

5. Jet2.com

6. Vueling Airlines

7. WOW Air

8. АirBaltic

9. Wizz Air

Загалом дослідження охопило понад 330 авіакомпаній. Його результати перевірили незалежні експерти та визнали, що рейтинги складені неупереджено та згідно з усіма міжнародними нормами.