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      Яка білизна є безпечною для жінки: поради гінеколога

      480 Читать новость на русском
      Як правильно обрати білизну
      Як правильно обрати білизну / life-instyle.com

      Краса жіночої білизни не завжди запорука здоров'я. Рекомендація обирати білизну з натуральних тканин може здатися занудною, проте трусики з поліестеру, які дуже облягають, можуть нанести шкоду організму.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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      Вона зазначила, що тепло з поліестерових трусиків не виводиться так як слід, шкіра пітніє, бактерії і грибки стрімко розмножуються. Якщо одягати таку білизну у теплу пору року, то є ризик часто лікувати загострення молочниці, хоча для її профілактики може бути достатньо змінити свою білизну.

       
      Акушер-гінеколог Уляна Кравець
      “Все це не означає, що синтетичні труси нікому не підходять! Наш організм здатен довгий час компенсувати зміни, на які ми його штовхаємо. Якщо ви постійно носите поліестер, не відчуваючи при цьому жодного дискомфорту, тоді вам пощастило. Проте, коли у вас час від часу з'являється свербіж, дискомфорт, подразнення, загострюється молочниця, то все ж пора віддати перевагу трусикам з натуральних тканин”.

      Також лікарка наголосила, що трусики потрібно міняти щоденно.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Поради Жіноче здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
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