Яка білизна є безпечною для жінки: поради гінеколога
Краса жіночої білизни не завжди запорука здоров'я. Рекомендація обирати білизну з натуральних тканин може здатися занудною, проте трусики з поліестеру, які дуже облягають, можуть нанести шкоду організму.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.
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Вона зазначила, що тепло з поліестерових трусиків не виводиться так як слід, шкіра пітніє, бактерії і грибки стрімко розмножуються. Якщо одягати таку білизну у теплу пору року, то є ризик часто лікувати загострення молочниці, хоча для її профілактики може бути достатньо змінити свою білизну.
Також лікарка наголосила, що трусики потрібно міняти щоденно.
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