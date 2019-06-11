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      Яка дата виборів до Ради більш вигідна "Голосу": відповідь заступника голови партії

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      Про рішення Конституційного суду щодо розпуску Ради, призначення дати парламентських виборів та про кандидатів від виборчих округів – розповів заступник голови партії Голос" Ярослав Юрчишин у прямому ефірі 24 каналу.

      Яка дата парламентських виборів більш вигідна партії "Голос"

      – Нашій політичній силі було б корисно мати більше часу для того, щоб поспілкуватися з виборцями, підготуватися та пояснити нашу програму, яку ми представили.

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      – Але, якщо подивитися на те, яким зараз є протистояння між президентом та парламентом, то фактично зараз відбулося замороження будь-яких процесів. Чи може країна у стані війни дозволяти собі зупинки на шляху реформування? Ні, не може. Тому питання перезапущення ВР було б добре  вирішити якнайшвидше.

      Чи готова партія "Голос" чекати до 21 жовтня

      – Партія "Голос" готова до будь-якого законного рішення Конституційного суду, адже ця установа не має можливості давати політичні оцінки чи рішення. КСУ має відслідковувати, чи відповідають закону політичні укази Президента.

      – Якщо КСУ визнає указ Зеленського про розпуск Ради неконституційним, то ми будемо готуватися до чергових виборів, якщо навпаки (таким, що рішення Зеленського відповідає Конституції, – 24 канал), то наша кампанія продовжиться. За будь-яких умов думаю, що наша партія «Голос» буде якісно представлена в парламенті.

      Що відомо про партію "Голос"?16 травня Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. "Голос" хоче змінити правила гри в українській політиці та відійти від старої системи. Лідер партії також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.

      Чому складно знайти доброчесних кандидатів по мажоритарних округах?

      – Зараз дуже складно знайти на мажоритарних округах доброчесних кандидатів, тому що їм доведеться боротися проти олігархів або тих людей, які їх представляють. Зважаючи на те, що діюча влада не змогла суттєво змінити економічну ситуацію, дуже багато незаможних людей будуть голосувати за того, наприклад, на чиєму заводі працює їхній чоловік.

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      – І тут цікава штука: більшість провладних мажоритарників на свої округи отримали додаткові бюджетні кошти, аби ремонтувати дороги, садочки, школи тощо – не тому що це план розвитку, а тому що потрібно "окучити" ці райони.

      Чому "Голос" хоче скасувати мажоритарку

      – Всі партії обіцяли скасування мажоритарки та впровадження відкритих партійних списків. А це яскравий приклад старої політики – коли люди йдуть на обіцянки, які подобаються народу, а потім відстоюють інтереси олігархів.

      – Діюча Верховна Рада змогла приступити до розгляду питання про скасування мажоритарки в останні дні. Ми зараз, аналізуючи програми політсил, що можуть потрапити до парламенту, побачили, що відкриті списки обіцяють і "Опозиційний блок", і "Батьківщина", і "Європейська стратегія". Якщо справді парламент оновиться і там буде менше людей, які відстоюють інтереси олігархів, я сподіваюся, що ми зможемо спільно скасувати "гречкосійство".

      дати парламентських виборів
      Основні дати парламентських виборів-2019

      blog_ava
      У Вакарчука сказали, з ким точно не об'єднаються у Раді
      сьогодні
      4975
      Теги: Новини України Новини політики Партія Голос Парламентські вибори 2019 Мажоритарники Конституційний суд
      Джерело: 24 канал
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