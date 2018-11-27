Яка дієта збільшує ризик передчасної смерті

Вчені з польського Медичного університету виявили, що дієти зі зниженим вмістом вуглеводів збільшує ризик передчасної смерті

Про це пише EurekAlert!.

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В експерименті взяли участь майже 25 тисяч добровольців з середнім віком 47 років. Загалом експеримент тривав понад 6 років.

У прихильників "здорової" дієти ризик передчасної смерті збільшувався на 32% у порівнянні з середньостатистичним показником. Дослідники виявили, що люди, раціон яких містив мало вуглеводів, частіше хворіли на рак, ішемію, а також у них частіше виникали інсульти.

Ризик смерті від хвороб серця, інсульту і пухлин збільшувався на 25-51%. Цей зв'язок є найбільш вираженим у літніх людей, що не страждають на ожиріння.

За даними вчених, низьковуглеводне харчування збільшує ризик передчасної смерті, враховуючи такі причини як ішемічна хвороба серця, інсульт та рак.

Тому вчені радять не виключати зі свого раціону крупи, горіхи, сухофрукти, деякі свіжі фрукти й овочі, якісні сири, а також цільнозернові хліб і макарони.



Не виключайте зі свого раціону горіхи

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