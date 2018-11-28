Яка доля чекає на Почаївську лавру після того, як її забрали з користування УПЦ МП

Почаївська лавра, яку Міністерство юстиції України забрало з користування УПЦ Московського патріархату, може змінити свою приналежність, але тільки внаслідок "еволюційного процесу", а не примусу.

Про це заявив директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш, повідомляє "Радіо Свобода".

24 канал повідомляв, що Мін’юст України скасував незаконну перереєстрацію споруд Почаївської лаври, адже передача цього комплексу в користування УПЦ МП відбулася із порушенням законодавства.

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"В нас кожна релігійна організація є самостійною юридичною особою, яка самостійно вирішуватиме долю і своєї підпорядкованості, і свого майна. Це, мабуть, одна з найбільших маніпуляцій, які зараз дуже часто запускаються, і Московська патріархія вже кілька років до цього готувалася, вона намагалася в той чи інший статутний спосіб, а не законодавчий в рамках українського поля, зробити таку модель і реалізовувати її на практиці, яка передбчає, що всі храмові комплекси, приміщення мають бути закріплені за церквою, а не за певною релігійною організацією", – пояснив Юраш.

За його словами, рішення Мін’юсту про скасування права релігійної організації Московського патріархату на користування комплексом споруд Почаївської лаври підтверджує те, що держава лишається власником цього комплексу.

При цьому релігійна організація Московського патріархату користуватиметься спорудами монастиря принаймні до собору, на якому має бути створена помісна церква. Почаївська лавра може приєднатися до помісної церкви добровільно.

Я не виключаю, що в межах тих чи інших суспільних і процесів, і волевиявлень громада, монастир, монахи (Почаївської лаври) ухвалять рішення про приєднання до помісної церкви,

– сказав представник Мінкульту.

При цьому Юраш вважає неможливим силовий сценарій. За його словами, версії про захоплення церковних споруд є елементом інформаційної протидії створенню помісної церкви.

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Жодних захоплень, насильницьких дій не має бути і не буде. Про це багато разів заявляв і президент, і міністр внутрішніх справ. Буде еволюція, буде реальне волевиявлення вірян,

– стверджує він.

Щодо долі Києво-Печерської лаври, то вона, за словами урядовця, також залежить від собору і законодавчого врегулювання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що споруди Почаївської лаври передали в користування УПЦ МП до 2052 року. Так, замість державного заповідника в користуванні РПЦ опинились 2 великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок – загалом 6 споруд лаври загальною площею більше 7 тисяч квадратних метрів.



Прокуратура Тернопільщини взялася за розслідування передачі права користування комплексом Почаївської лаври УПЦ МП.



Юристи УПЦ МП заявили, що рішення Мін’юсту скасувати реєстрацію комплексу споруд Почаївської лаври за цим монастирем не позбавляє лавру права ними користуватися. Тож УПЦ МП не піде з Почаївської лаври.