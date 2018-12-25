Яка доля чекає найбільше родовище сланцевого газу в Україні й чому це вигідно Порошенку

Фінал президентства Петра Порошенка проходить під знаком поцуплених родовищ природного газу. Замість світових інвесторів надра України приберуть до рук компанії на кшталт "Рога і копита".

Воєнний стан і об'єднання церков відбуваються, немов у паралельній реальності. А в тіньовому режимі продовжується дерибан державних грошей та майна. На початку грудня 2018 року нам ледь вдалося зупинили схематозну "прихватизацію" оточенням президента Порошенка компанії "Центренерго" – останнього активу теплової генерації, який ще не забрав Ахметов.

Читайте також: Зразкова класична схема: про "шахрайську приХватизацію "Центренерго" кланом Порошенка"

Тоді, щоб зірвати сценарій, коли "Центренерго" за мінімальну вартість мав забрати наближений до Порошенка підприємець Віталій Кропаєв, довелося підключати міжнародних дипломатів та закликати до совісті прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Та невдача президентського клану з "Центренерго" – це не привід зупинитися у своїх апетитах. Ще один енергетичний актив переходить оточенню Порошенка.

Кабінет міністрів схвалив передачу грандіозного газового родовища "Юзівське" маловідомій фірмі з Голландії зі спеціально вигаданим співзвучною назвою Yuzgas, яку зареєстрували конкретно під цю операцію. Площа Юзівської ділянки становить майже вісім тисяч квадратних кілометрів. Це – спецпропозиція Януковича для видобутку сланцевого газу світовим гігантом Shell. У 2015 році через війну й падіння цін на нафту Shell звернув цей проект.



Юзівське родовище

Вже після приходу Порошенка почалися пошуки нового претендента на частку Shell. Та замість іншого світового гіганта на "фейковому конкурсі" проект віддали тій самій фірмі-прокладці Yuzgas, яка не має досвіду й має тисячу євро статутного капіталу. За офіційною інформацією, 100% компанії Yuzgas належать люксембурзькому фонду Emerstone Energy, яким володіє компанія з управління активами Emerstone Capital Partners.

Це значить, що їх кінцеві реальні власники не розголошуються, а весь характер спецоперації, коли заради компанії Yuzgas було створено режим максимального сприяння, вказує на особливо лояльне ставлення до неї з боку влади.

Обидві структури, Emerstone Energy та Emerstone Capital Partners, також створені у 2016 році й також, схоже, з єдиною метою – прикривати учасників оборудки, щоб заграбастати найбільш перспективне родовище.

Два роки нам вдавалося гальмувати цей сценарій. Але тепер кабмін прийняв рішення про те, що замість Shell буде нікому невідомий Yuzgas, який обіцяє продати частину акцій словацької компанії Nafta. А та, у свою чергу, буде видобувати не сланцевий газ, як збирався робити Shell, і заради чого було консолідовано величезні землі родовища, а розкупорювати старі свердловини.



Словацька компанія Nafta



На таких умовах, як зараз проект "Юзівського родовища" переходить сумнівним компаніям, що діють під парасолькою Кононенка, можна було його віддати українській державній компанії "Укргазвидобування", або провести повноцінний світової конкурс для учасників з гучними іменами. Але ж тоді вкрасти буде ще складніше.

Читайте також: Підступний план Порошенка: як президент хоче заслужити лояльність Трампа і позбутися Ситника

При цьому інтерес до газовидобутку має як президент Порошенко, так і його оточення. Так, Порошенко свого часу був власником компанії "Нафтогазвидобування", та в часи Кучми втратив контроль над своєю часткою. Коли підприємство перейшло до Ріната Ахметова, чинний глава держави зажадав від нього компенсації.

Саме виплата цих грошей, як стверджує депутат-втікач Олександр Онищенко, і підштовхнуло Порошенка та Ахметова один до одного, після чого вони запровадили схему "Роттердам плюс". Онищенко навіть стверджує, що був посередником між Порошенком й Ахметовим для владнання цього фінансового питання.

Також приховані інтереси в галузі газовидобутку має й президентський "смотрящий" Ігор Кононенко, який фактично контролює Полтавську обласну раду, а та в інтересах свого патрона роздає ліцензії.



Ігор Кононенко

При чому державне підприємство "Укргазвидобування", яке відмовляється брати участь у схематозі, майже не отримує ліцензій. А приватні структури, де є власником російський олігарх Павло Фукс, збирають усі найсолодші вершки.

Неприховане намагання оформити найбільш ласі шматки державної власності на членів президентського клану нагадує агонії попередніх президентів. Пам'ятаєте, як за декілька місяців до закінчення повноважень Леоніда Кучма його родина приватизувала Криворіжсталь? Аналогічно зараз намагалися зробити й з "Центренерго".

А усе це шулерство з переходом Yuzgas дуже нагадує те, як в часи Януковича було передано ділянки на шельфі компанії "Венко Прикерченська", де під виглядом американських інвесторів ласі шматки роздали оточенню екс-президента, включаючи Ріната Ахметова та братів Клюєвих.



Корупція, аби приховати своє злочинне нутро, завжди шукає для себе прикриття, в такий спосіб легалізуючи оборудки: спочатку в суспільній свідомості, а потім – у фінансових інституціях, згодом – фінансуючи політичних клоунів.

Читайте також: Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти

Щоб перезавантажити Україну, започаткувати чесні відносини між державою і громадянами ми не маємо право на помилку на найближчих виборах – як президента, так і парламенту. В іншому разі Україна та ми, як її громадяни, приречені бути лише ресурсною базою для корумпованих кланів.

