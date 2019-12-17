Яка доля переговорів про транзит газу в разі їхнього провалу взимку

Великою залишається ймовірність того, що договір про транзит російського газу через Україну не буде підписаний до нового року. Проте у разі такого розвитку подій дискусія щодо цього може поновитися в квітні-травні 2020 року.

"Сподіваюся, що навіть якщо контракт не буде підписаний зараз, то в квітні-травні повернемося до цієї дискусії з російською та європейською сторонами", – заявив глава правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Коболєв додав, що якщо президент США Дональд Трамп швидко підпише санкції щодо "Північного потоку-2", то це збільшить шанси на підписання контракту на транзит газу в кінці 2019 року – початку 2020.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що довгострокове припинення транзиту, яке в разі такого розвитку подій, буде першим в історії країни, стане великим викликом для економіки і запланованих урядом темпів його зростання. За словами Коболєва, це буде переломний момент у таких питаннях як енергобаланс країни, енергоефективність і видобуток газу.

Наступний раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту газу з Росії через Україну до Європи відбудеться 19 грудня у Берліні. Україна наполягатиме на довгостроковому контракті з "Газпромом".

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