Яка доля переговорів про транзит газу в разі їхнього провалу взимку
Великою залишається ймовірність того, що договір про транзит російського газу через Україну не буде підписаний до нового року. Проте у разі такого розвитку подій дискусія щодо цього може поновитися в квітні-травні 2020 року.
"Сподіваюся, що навіть якщо контракт не буде підписаний зараз, то в квітні-травні повернемося до цієї дискусії з російською та європейською сторонами", – заявив глава правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Коболєв додав, що якщо президент США Дональд Трамп швидко підпише санкції щодо "Північного потоку-2", то це збільшить шанси на підписання контракту на транзит газу в кінці 2019 року – початку 2020.
Глава "Нафтогазу" зазначив, що довгострокове припинення транзиту, яке в разі такого розвитку подій, буде першим в історії країни, стане великим викликом для економіки і запланованих урядом темпів його зростання. За словами Коболєва, це буде переломний момент у таких питаннях як енергобаланс країни, енергоефективність і видобуток газу.
Наступний раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту газу з Росії через Україну до Європи відбудеться 19 грудня у Берліні. Україна наполягатиме на довгостроковому контракті з "Газпромом".
Як розгортаються події з переговорами щодо транзиту газу
- Україна хоче укласти новий контракт з Росією на транзит російського газу до Європи на 10 років. А в Росії пропонують лише на 1 рік. При цьому там вимагають, щоб обидві країни відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі спарви в судах.
- Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які їй за газ винна Росія. Тож "Газпром" відмовився постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. Тим часом у "Нафтогазі" пропонують, щоб "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
- Президент Росії Володимир Путін заявляє, що його країна готова постачати газ до Європи лише на своїх умовах. А в "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи на транзит газу.
- Раніше 13 грудня називали дедлайном укладання нового контракту на транзит газу, який має почати діяти з 1 січня 2020 року. Проте ця дата вже минула, а контракту немає досі.