Яка думка в українського населення щодо "Роттердам +": пояснення політолога

Про ставлення українців до "Роттердам+", очікування від нового політичного сезону та про справу Юрія Гримчака – в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Петро Олещук.

Про "Роттердам+" та тарифи

– Всі прекрасно розуміють, що громадянам немає особливого інтересу вникати в якісь там особливі хитросплетіння цієї схеми ("Роттердам+" – 24 канал). Їх цікавить одне питання: чому для них зростають тарифи, як цьому протидіяти, як забезпечити їх зниження або принаймні стабілізацію на значний період часу.

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– Я думаю, що багато хто забуває, що всі ці моделі вони переважно стосувалися промисловості, а не громадян.

Стосовно громадян є достатньо чіткі зобов’язання, які взяла на себе Україна у співпраці з міжнародними фінансовими установами – це ринкові принципи тарифоутворення.

– Не може бути різних принципів тарифоутворення для різних споживачів, наприклад, промисловість та населення. Все має базуватися на одних принципах.

– Тут все дуже хитро й часто відповідні олігархи намагаються перекласти свої власні проблеми, втому числі використати народне невдоволення тарифами, для того, щоб розв'язувати свої власні проблеми.

Що таке "Роттердам+"?Мовиться про запроваджену з 2016 року формулу формування ціни на вугілля. ЇЇ запровадили, бо майже всі шахти Донбасу з антрацитовим вугіллям (на якому і працюють більшість ТЕС України) опинилися на непідконтрольній Україні території. І щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах. Відповідно, у формулі "Роттердам+" закладено вартість транспортування вугілля до і з нідерландських портів.

Про очікування від нового політичного сезону

– Я думаю, що це має зайняти не більше тижня. Поділ комітетів, формування керівництва Верховної Ради, формування уряду, призначення ключових осіб на найбільш значені посади поза урядом.

– Я думаю, що десь там і генеральний прокурор недалеко й відповідно всі інші високопосадовці.

Про справу Юрія Гримчака

– Відповідні обвинувачення вони ж висунуті не за корупцію, не за хабарництво, а за шахрайство. Відповідно слідчі виходять з того, що Гримчак вводив в оману нещасних давачів хабарів, які таким чином сподівалися вирішити питання.



Юрій Гримчак

– Якщо вони вірили, що він може вирішувати ці питання, то очевидно, що це повинно було на чомусь ґрунтуватися. Й тут справді неможна це все завершити на комусь одному. Треба або повністю нівелювати всі обвинувачення, або показати, яким чином працював весь цей механізм. Який дозволяв заступнику міністра в одному міністерстві впливати на абсолютні інші органи державної влади в Україні.

– Сам Луценко вже встиг відмежуватися (від дій Гримчака – 24 канал). При чому поспішив це зробити максимально швидко. Навіть заявив, що йому дуже соромно від цього.

За що затримали Гримчака і що йому загрожує?НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів.



Це частина хабара за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Гримчак мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві. Загальна сума хабара, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.



Надвечір 15 серпня Генпрокуратура оголосила Гримчаку та його поплічнику підозру у шахрайстві. Їх звинувачують саме у шахрайстві та заволодінні чужим майном внаслідок обману. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.